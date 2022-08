Sony dévoile une nouvelle manette PS5

Sony a dévoilé un nouvelle manette sans fil DualSense Edge pour la PlayStation 5. La manette, dévoilée lors Soirée d’ouverture de la Gamescom en direct le mardi, est présenté comme étant “ultra personnalisable”.

Les joueurs pourront remapper ou désactiver des entrées de bouton spécifiques, régler la sensibilité du manche, réduire la distance de déplacement des déclencheurs et échanger les capuchons de manche entre le dôme standard, le dôme haut et le dôme bas en fonction de ce que vous préférez pour votre prise en main. Il existe deux ensembles de boutons arrière interchangeables – demi-dôme et levier – ainsi que des modules de bâton remplaçables (vendus séparément).



Vous pouvez enregistrer plusieurs profils pour le PS5 contrôleur pour des jeux ou des personnes spécifiques – comme un adapté pour les jeux de tir à la première personne et un autre pour les jeux de course. Vous pourrez également accéder au menu des paramètres du profil du contrôleur à partir du contrôleur lui-même pendant que vous jouez.

Le contrôleur est livré avec un câble tressé USB Type-C avec un boîtier de connecteur et un étui de transport à partir duquel vous pouvez le charger.

Sony n’a pas encore annoncé quand le nouveau contrôleur sera disponible ou combien cela coûtera.

