Sony a dévoilé son premier produit, l’Airpeak. Il peut transporter un appareil photo sans miroir Sony Alpha plein cadre et se trouve dans le plus petit drone capable de le faire. Il est «capable de filmer de manière dynamique et de voler précis et stable», bien que les détails soient rares au-delà.













Le Sony Airpeak fait peut transporter une caméra Alpha plein cadre

Le drone Airpeak dispose d’une caméra frontale et d’un capteur de distance, qui, avec la puissance de l’IA, seront (vraisemblablement) utilisés pour le suivi de la cible et l’évitement d’obstacles. Sony garde vraiment ses cartes près de son gilet, nous n’avons même pas encore de détails sur l’autonomie et le temps de vol.

Vous pouvez consulter cette démonstration de l’Airpeak. Il a été utilisé pour tourner un essai routier de la VISION-S, le concept-car de Sony. Si vous voulez voir plus de la voiture, vous pouvez regarder cette vidéo. Il utilise pas moins de 40 capteurs à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule et vise une conduite autonome de niveau 2 («hands-off»). Deux moteurs de 200 kW propulsent la voiture à 100 km / h en 4,8 secondes.

De retour au drone, l’Airpeak sera lancé au printemps. On ne sait pas combien cela coûtera, mais ce ne sera certainement pas bon marché, car il est clairement destiné aux utilisateurs professionnels. Vous pouvez garder un œil sur cette page pour les nouveaux développements.

