Sony dévoile Project Leonardo : une manette PS5 modulaire conçue pour les joueurs en situation de handicap

Au cours de sa Présentation du CES Sony a présenté le système Mocopi pour le suivi complet du corps à utiliser dans les jeux et le métaverse. La société a également dévoilé Project Leonardo, un nouveau contrôleur modulaire conçu pour aider les joueurs handicapés.

Le contrôleur a une grande base ronde conçue pour reposer à plat sur une table, il existe également plusieurs options de montage. Un joueur peut utiliser un seul contrôleur Project Leonardo ou deux, un contrôleur DualSense peut également être ajouté au mix. De cette façon, un, deux ou trois contrôleurs peuvent être combinés en un seul contrôleur virtuel.

Chaque appareil Project Leonardo est configurable en échangeant les boutons et en les réorganisant pour mieux répondre aux besoins du joueur. Plusieurs boutons peuvent être mappés à la même fonction et deux fonctions peuvent être mappées au même bouton (par exemple, si un jeu nécessite que vous appuyiez simultanément sur R2 et L2).

Les joysticks peuvent être branchés, ceux-ci sont à nouveau disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux besoins d’accessibilité du joueur. La distance entre le joystick et le contrôleur peut être ajustée selon les besoins et le “nord” peut être mappé dans n’importe quelle direction. Les mappages de boutons et autres configurations sont stockés dans le profil du joueur et ils peuvent avoir jusqu’à trois configurations.

Le contrôleur de base Project Leonardo est hautement personnalisable, mais il a le potentiel pour plus – il y a quatre ports auxiliaires (basés sur des prises 3,5 mm) qui permettront de brancher des commutateurs, des boutons et des sticks analogiques tiers. Ils peuvent être configurés. comme n’importe quel autre bouton du contrôleur.

Sony a travaillé avec AbleGamers, SpecialEffect, StackUp et d’autres experts en accessibilité pour concevoir ce contrôleur. Le projet Leonardo est toujours en développement, donc plus de fonctionnalités seront dévoilées à l’avenir ainsi que des détails sur le lancement.

