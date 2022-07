Sony dévoile l’équipement de jeu Inzone PC au-delà de la PS5

Sony lance sa propre gamme d’écrans et de casques d’ordinateur axés sur les jeux, dans l’espoir d’exploiter le marché lucratif des jeux sur PC haut de gamme alors qu’il regarde au-delà de sa principale marque de console PlayStation.

Appelée Inzone, la gamme de jeux PC de Sony comprend deux moniteurs. Le moniteur Inzone M9 est le plus cher de la paire, au prix de 900 $. Il dispose d’un écran de 27 pouces avec une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui signifie une image plus fluide. Un modèle moins cher, l’Inzone M3 à 530 $, a un taux de rafraîchissement plus élevé mais une résolution plus faible.

L’Inzone M9 sera disponible cet été, tandis que l’Inzone M3 ne sortira pas avant l’hiver.