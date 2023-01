Sony dévoile le prototype EV, Afeela, à fabriquer avec Honda

Sony a dévoilé mercredi un nouveau prototype de voiture high-tech qu’il produira en partenariat avec Honda lors du salon technologique CES.

Le véhicule, annoncé pour la première fois en octobre, a glissé sur scène au CES de Las Vegas, Nevada. Il s’appellera l’Afeela.

Yasuhide Mizuno, PDG de Sony Honda Mobility, a déclaré que la société prévoyait de prendre des précommandes au premier semestre 2025 et de livrer les premières voitures aux clients en Amérique du Nord au printemps 2026.

“Comme la sûreté et la sécurité sont essentielles à la mobilité, nous intégrerons les capteurs de Sony et la sécurité Honda avec d’autres technologies intelligentes”, a déclaré Mizuno.

Sony et Honda ont annoncé leur coentreprise 50-50 en mars. Il associe le savoir-faire de Honda dans les domaines de l’automobile, de la technologie de la mobilité et des ventes à l’expertise de Sony en matière d’imagerie, de réseau, de capteurs et de divertissement.

La production du véhicule aura lieu dans l’une des 12 usines de Honda aux États-Unis. Les États-Unis ont été choisis pour le lancement car les véhicules électriques y sont déjà populaires. Le Japon est arrivé deuxième en tant que marché domestique de Honda, et d’autres marchés, dont l’Europe, suivront, mais aucune date n’a été fixée.

Véhicules électriquesindustrie technologiqueVéhicules