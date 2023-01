Sony dévoile le projet Leonardo, un contrôleur d’accessibilité pour PS5

Sony a un nouveau contrôleur de jeu conçu pour être personnalisable pour les personnes handicapées.

Le projet Leonardo, dévoilé mercredi au CES 2023 à Las Vegas, est le nom de code d’un nouveau kit d’accessibilité PlayStation 5 qui, selon le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, “permettra aux joueurs handicapés de jouer plus facilement, plus confortablement et pendant de plus longues périodes”.

Comme le Xbox Adaptive Controller similaire de Microsoft, Project Leonardo est conçu pour fonctionner dès la sortie de la boîte. Le hub circulaire comprend des composants interchangeables tels qu’un joystick analogique et huit boutons, ainsi qu’une suite d’options logicielles pour PS5. Il peut être utilisé comme contrôleur autonome ou couplé avec un autre contrôleur Project Leonardo ou un contrôleur sans fil DualSense.

Sony a déclaré avoir collaboré sur le projet avec les groupes d’accessibilité AbleGamers, SpecialEffect et Stack Up pour s’assurer qu’il est hautement configurable pour une gamme de joueurs avec des défis tels que le contrôle moteur limité, la difficulté à tenir un contrôleur pendant de longues périodes et la difficulté à appuyer avec précision sur de petits groupes de boutons.

“Notre équipe a testé plus d’une douzaine de conceptions avec des experts en accessibilité, à la recherche d’approches qui aideraient à relever les principaux défis d’une utilisation efficace du contrôleur”, a déclaré So Morimoto, concepteur de Sony, dans un communiqué. article de blog. “Nous avons finalement opté pour une conception de” contrôleur divisé “qui permet un repositionnement presque libre du pouce gauche / droit, peut être utilisé sans avoir besoin d’être tenu et propose un échange très flexible des boutons et des capuchons. Le contrôleur peut également accepter de manière flexible des combinaisons de accessoires d’accessibilité pour créer une esthétique unique.”

Sony n’a pas annoncé de prix ni quand le contrôleur serait disponible.