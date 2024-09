Sony dévoile la console PlayStation 5 Pro à 700 £ | Jeux

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Sony a finalement dévoilé la console PlayStation 5 Pro, une mise à jour de sa machine actuelle, offrant des spécifications techniques améliorées et un disque SSD de 2 To pour 699 £/699 $. Elle sera lancée le 7 novembre, les précommandes débutant le 26 septembre.

C’est une machine coûteuse par rapport aux systèmes actuels, coûtant 300 £ de plus que la PlayStation 5 Digital Edition, vendue 390 £. Elle est également exclusivement numérique : si vous souhaitez jouer à des jeux ou à des films sur disques Blu-ray, vous devrez ajouter un lecteur Blu-ray pour 100 £ supplémentaires.

Pour le prix, vous obtenez un processeur graphique (GPU) amélioré doté de 67 % d’unités de calcul supplémentaires par rapport au modèle d’origine (les unités de calcul sont les processeurs individuels d’un GPU, qui fonctionnent en parallèle pour exécuter plusieurs threads de données simultanément). Avec une augmentation de 28 % de la mémoire système, Sony affirme Cela entraînera une augmentation de 45 % du rendu graphique dans les jeux prenant en charge la machine mise à jour. La console Pro prendra également en charge un ray tracing plus avancé, un effet visuel qui apporte des reflets dynamiques sur des surfaces telles que le verre et l’eau. Les jeux améliorés pourront également proposer un mode 8K.

Sony a déclaré que les jeux mis à jour pour prendre en charge le matériel mis à niveau seront identifiés par une étiquette « PS5 Pro Enhanced ». Il s’agira notamment de nombreux titres PS5 propriétaires de la société, tels que Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2 et Ratchet & Clank: Rift Apart. Des éditeurs tiers se sont également engagés à prendre en charge la machine avec des titres tels que Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Dragon’s Dogma 2 et Final Fantasy 7 Rebirth, qui devraient fournir des améliorations Pro.

Pour soutenir le reste du catalogue, la PS5 Pro promet une mise à l’échelle « pilotée par l’IA » des jeux pour améliorer leurs performances sur le nouveau matériel. Sony a également dévoilé ce qu’il appelle le PS5 Pro Game Boost, qui améliorera les performances visuelles de « plus de 8 500 » jeux PS4 rétrocompatibles.

Depuis longtemps, les fabricants de consoles ont pour modèle économique de mettre à jour leurs machines après plusieurs années de commercialisation. Par le passé, cela se traduisait généralement par des modèles plus compacts, comme la PS2 Slim, mais la génération précédente de machines Sony et Microsoft a connu des mises à jour techniques importantes avec la PlayStation 4 Pro et la Xbox One X.

L’opinion de l’industrie est divisée sur la façon dont la dernière mise à jour de Sony se comportera, en particulier dans une économie difficile et sans sortie de nouveau jeu majeur ou nouvelle technologie audiovisuelle à prendre en charge. Comme l’analyste Rob Fahey a récemment écrit: « La PS4 Pro a justifié son existence de manière très simple : de nombreux consommateurs étaient passés aux écrans 4K au cours des années précédentes, et la Pro a livré une version de la PS4 qui pouvait prendre en charge ces écrans. » Sur X, les mèmes ont été impitoyable.

PlayStation 5 Pro de Sony Photographie : Sony Interactive Entertainment

Cependant, Piers Harding-Rolls, observateur chevronné de l’industrie chez Ampere Analysis a dit à VGC Il s’attend à des ventes d’environ 1,3 million de PS5 Pro pendant la fenêtre de lancement et d’environ 13 millions d’unités d’ici 2029. Un facteur majeur qui pourrait stimuler les ventes est l’arrivée annoncée de Grand Theft Auto 6 à l’automne 2025, qui sera presque certainement le jeu le plus vendu de sa génération. Avant l’annonce de Sony, la plupart des experts s’attendaient à ce que la PS5 Pro soit lancée en même temps que GTA 6, capitalisant ainsi sur l’enthousiasme et garantissant son statut de console la plus puissante pour jouer au nouveau jeu. Il se pourrait cependant que Sony se donne le temps d’annoncer une baisse de prix ou un bundle à l’approche du lancement du jeu de Rockstar.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous à Appuyer sur les boutons Le regard hebdomadaire de Keza MacDonald sur le monde du jeu vidéo Avis de confidentialité : Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et les données de Google. politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Pour l’heure, la PS5 Pro est l’aboutissement d’un mois compliqué pour Sony, qui a vu le retrait de la vente de Concord, son jeu de tir en ligne, après seulement deux semaines, mais aussi l’énorme succès critique du jeu de plateformes propriétaire, Astro Bot, un jeu qui ne repose pas sur un réalisme visuel de haute technologie. Les yeux de l’industrie seront désormais tournés vers Microsoft pour sa réponse. Des rumeurs persistantes circulent selon lesquelles la société de Redmond prend une autre direction, en prévoyant une version portable de la Xbox pour concurrencer sur le marché florissant du jeu sur PC portable des machines comme le Steam Deck et l’Asus ROG Ally X. Avec des prix pour ces machines atteignant jusqu’à 800 £, cela pourrait être une période coûteuse pour les consommateurs de consoles.