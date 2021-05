Sony dévoile deux nouvelles couleurs pour le contrôleur PS5 DualSense

Sony a lancé la PlayStation 5 avec un extérieur noir et blanc, il est maintenant temps de pimenter les choses. La société a dévoilé deux nouveaux schémas de couleurs pour le contrôleur DualSense, qui seront disponibles le mois prochain.

Nous soupçonnons que la version rouge et noire, Cosmic Red, sera la préférée de beaucoup de gens. L’autre est assez sobre avec une palette de couleurs presque entièrement noire, à l’exception de quelques reflets bleus. Il est surnommé Midnight Black.





Nouveaux coloris DualSense: Cosmic Red • Midnight Black

Les deux nouveaux travaux de peinture seront disponibles chez les détaillants du monde entier à partir du mois prochain, vérifiez vos magasins locaux pour plus de détails sur la date exacte (car elle varie d’une région à l’autre). Vous pouvez trouver plus d’informations ici. Au fait, ce ne sont que les contrôleurs pour l’instant, Sony n’a fait aucune mention de nouvelles couleurs pour la PS5 elle-même.





Pour rappel, voici à quoi ressemble le contrôleur DualSense standard

«Le noir de minuit et le rouge cosmique présentent une subtile teinte bleue, qui produit des nuances uniques de rouge et de noir. Une teinte bleue est également présente dans les couleurs originales de la manette sans fil DualSense, de sorte que les trois couleurs se complètent bien. Les couleurs et les détails des boutons du contrôleur ont également été adaptés pour compléter les nouvelles couleurs.

Nous espérons que ces nouveaux ajouts apporteront encore plus de joie et d’excitation à l’expérience de jeu de nos fans », écrit Satoshi Aoyagi.

Les contrôleurs DualSense sont une refonte majeure des modèles DualShock des précédentes consoles PlayStation et le retour haptique immersif joue un grand rôle. Le blog PlayStation a des idées de développeurs de jeux sur la façon dont ils ont utilisé les commentaires pour améliorer leurs jeux.

Ce post couvre une variété de jeux allant de Retour, qui a été publié il y a quelques semaines pour le prochain Ratchet & Clank: Rift Apart. Si vous souhaitez approfondir Retoureffets de contrôleur DualSense, consultez ce billet de blog.

La source