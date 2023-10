Sony dévoile des modèles PlayStation 5 plus petits à temps pour les fêtes de fin d’année

Sony a dévoilé les versions mises à jour de la console PlayStation 5, plus de trois ans après son annonce initiale. Les modèles révisés s’inscrivent dans le cadre du cycle de vie des produits PlayStation, se concentrant principalement sur la conception et les dimensions.

Les nouveaux modèles PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition sont plus petits dans toutes les dimensions. Sony affirme que les nouveaux modèles 2023 ont été réduits en volume de 30 % et en poids de 18 % et 24 % par rapport aux modèles précédents. Étant donné qu’il y a eu quelques révisions mineures au fil des ans en raison de la réduction de la taille des dissipateurs thermiques, voici un tableau pour illustrer tous les changements jusqu’à présent.

PlayStation 5 PlayStation 5 édition numérique

Dimensions 2023 358 × 216 x 96 mm 358 × 216 x 80 mm

2020/2021/2022 390 × 260 × 104 mm 390 × 260 × 92 mm

Poids 2023 3,2 kg 2,6 kg

2022 3,9 kg 3,4 kg

2021 4,2kg 3,6kg

2020 4,5kg 3,9 kg





Sony a également modifié la façon dont les panneaux amovibles sont conçus. Il y a désormais quatre parties au lieu de deux, les deux moitiés supérieures ayant une finition brillante et les moitiés inférieures mates.

Comme auparavant, Sony ne vendra la console qu’en blanc et vous devrez acheter d’autres panneaux de couleur séparément. La société proposera du noir entièrement mat ainsi que les couleurs de la collection Deep Earth annoncées précédemment (rouge volcanique, bleu cobalt et argent sterling) début 2024 pour 55 $.

L’un des panneaux ouvre l’accès au nouveau lecteur Blu-ray Ultra HD, désormais amovible sur les nouvelles consoles. Vous pouvez également acheter le lecteur séparément maintenant et le connecter à votre console Digital Edition pour bénéficier de la fonctionnalité de disque, ou si votre lecteur existant tombe en panne pour certaines raisons. Le lecteur de disque Blu-ray Ultra HD sera vendu séparément au prix de 80 $ et n’est compatible qu’avec les nouvelles consoles.

La nouvelle console est également livrée avec un nouveau support. Ce support ne fonctionne cependant que pour soutenir la console en mode horizontal. Si vous souhaitez placer votre PS5 verticalement, vous devrez désormais acheter un accessoire de support vertical séparé pour 30 $. Ce nouveau support fonctionnera avec tous les modèles PS5, nouveaux et anciens.

En interne, il n’y a qu’un seul changement apporté à la console, à savoir l’amélioration du stockage. La PS5 est désormais livrée avec 1 téraoctet d’espace de stockage, contre 825 Go sur le modèle précédent. Toutes les autres spécifications internes semblent identiques sur la base des chiffres publiés jusqu’à présent par Sony.

La dernière chose qui a changé, ce sont les prix. Alors que le modèle standard vous coûtera toujours 500 $, l’édition numérique a reçu une hausse de prix de 50 $ et coûtera désormais 450 $.

Les nouvelles variantes seront mises en vente en novembre aux États-Unis et dans le monde dans les mois suivants. Les modèles actuels seront vendus jusqu’à épuisement des stocks.

Source