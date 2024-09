Sony dévoile de nouveaux jeux optimisés pour la PlayStation 5 Pro

Sony a annoncé sept jeux supplémentaires qui recevront des améliorations pour le prochain PlayStation 5 Pro console, dont le lancement est prévu pour le 7 novembre 2024. Les titres nouvellement confirmés incluent Lame StellaireStar Wars Jedi : Survivant, F1 24Metal Gear Solid Delta : Le mangeur de serpents, Resident Evil Village, Resident Evil 4 et Dragon Age : The Veilguard.

Ces jeux rejoignent une liste croissante de titres optimisés pour le PS5 Pro, ce qui porte le total à 20 jeux améliorés confirmés. Parmi les entrées notables déjà présentes sur la liste figurent Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7Horizon Forbidden West et Marvel’s Spider-Man 2.

La PS5 Pro à 699 $ promet des améliorations graphiques significatives par rapport à la PS5 originale. Les jeux corrigés pour la nouvelle console devraient offrir simultanément une haute résolution et des fréquences d’images élevées, éliminant ainsi le besoin pour les joueurs de choisir entre qualité visuelle et performances.

Les développeurs ont partagé leurs idées sur la façon dont ils exploitent les capacités de la PS5 Pro. Polyphony Digital a déclaré que Gran Turismo 7 prendra désormais en charge le ray tracing pendant les courses et proposera une sortie expérimentale 8K/60fps. Guerrilla a rapporté que Horizon Forbidden West conservera la qualité visuelle du mode Qualité de la PS5 originale tout en fonctionnant à 60 FPS sur la Pro.

La PS5 Pro intègre de nouvelles technologies telles que le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), un upscaler basé sur l’IA qui améliore la qualité de l’image. La console bénéficie également de capacités de ray tracing améliorées et d’un GPU plus puissant, permettant des environnements plus détaillés et des effets visuels améliorés.

Sony s’attend à ce que les correctifs PS5 Pro soient disponibles pour environ 40 à 50 jeux d’ici le lancement de la console. Le système sera également compatible avec les titres PS4 et PS5 existants, certains bénéficiant potentiellement d’un mode Boost pour des performances améliorées.