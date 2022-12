Sony déploie la mise à jour Android 13 pour trois smartphones

Sony a publié la mise à jour stable d’Android 13 pour trois smartphones – Xperia 1 III, Xperia 5 III et Xperia Pro-I.

Les Xperia 1 III et Xperia 5 III ont été annoncés en avril dernier avec Android 11 et ont récupéré la mise à jour Android 12 plus tôt cette année. Le Xperia Pro-I, dévoilé en octobre dernier, était également livré avec Android 11.









Sony n’a pas révélé quels pays reçoivent la mise à jour Android 13, mais vous pouvez la vérifier manuellement sur vos smartphones dans une semaine ou deux si vous ne recevez pas de notification de mise à jour.

