Sony défend le prix controversé de 700 $ de la PS5 Pro

Tout le monde s’attendait à la rumeur de longue date La PlayStation 5 Pro sera chèremais son prix de 700 $ a tout de même été un peu surprenant. Une mise à jour de milieu de génération visant principalement à améliorer les détails graphiques pourrait-elle vraiment valoir presque le double du prix d’une PS5 d’occasion ?

Dans un nouvelle interview avec IGN Dans le cadre d’une première série de présentations pratiques à la presse, Toshi Aoki, Senior Principal Product Manager de PlayStation, a présenté la troisième console la plus chère de Sony. La console peut coûter jusqu’à 800 $ si les joueurs souhaitent obtenir le lecteur de disque et le support vertical en option, tous deux vendus séparément. PS5 slim entièrement numérique reconditionnée Vendu directement par Sony, il ne coûte que 350 $. Aoki a énuméré les améliorations apportées à la PS5 Pro par rapport au modèle existant pour défendre ses arguments.

« Les technologies que je viens de mentionner sont celles que nous mettons en place pour offrir de nouvelles expériences aux joueurs, et pas seulement les différences technologiques, mais aussi le SSD, le Wi-Fi 7 et les nouvelles technologies qui entourent le gameplay », a-t-il déclaré. « Il s’agit donc d’un package plus complet qui offrira une valeur exceptionnelle aux joueurs… les joueurs les plus engagés que nous ciblons. »

Ces « joueurs les plus engagés » semblent être un clin d’œil à la base de fans inconditionnels de PlayStation qui a déjà démontré sa volonté non seulement de mettre à niveau la dernière génération de console avec la PS4 Pro, mais aussi d’investir dans des accessoires supplémentaires coûteux cette fois-ci avec un casque à 100 $, une DualSense Edge à 200 $ et la console portable PS Portal à 200 $, qui ne permet de jouer qu’à distance. Aoki a également déclaré que l’absence de lecteur de disque dans la boîte visait à donner aux joueurs « le choix ».

« Pour le lecteur de disque, c’est une option pour les joueurs », a-t-il déclaré IGN« Tous les joueurs ne sont pas équipés de disques, même si la plupart le sont… mais nous avons la possibilité d’ajouter cela pour ces joueurs. Je pense donc que c’est davantage une question d’équilibre dans la proposition de valeur que nous offrons. »

Je ne suis pas sûr que les autres joueurs ressentiront la même chose. Bien que Sony préférerait sans doute que davantage de fans achètent leurs jeux en version numérique, les jeux PlayStation de première partie sont parmi ceux qui vendent encore beaucoup de disques physiques. Ceux qui sont les plus susceptibles de vouloir passer à une PS5 Pro se retrouveront probablement beaucoup avec ceux qui possèdent de grandes collections physiques des époques PS4 et PS5.

Tous ces jeux, qu’ils bénéficient ou non de mises à jour spéciales améliorées, sont censés fonctionner mieux sur le La PS5 Pro grâce à son mode boostPour les joueurs qui dépensent 80 $ séparément pour un lecteur de disque amovible, cela ne semblera probablement pas être un grand « choix ».