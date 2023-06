Sony continuera à fabriquer des smartphones pendant plusieurs années à venir, révèle Qualcomm

Sony a récemment fabriqué des smartphones incroyablement intrigants, mais cela n’a pas été vente très nombreux d’entre eux. Naturellement, cela peut vous amener à vous demander si le géant japonais de l’électronique déciderait, à un moment donné, de réduire ses pertes et de quitter complètement le secteur des smartphones, en suivant les traces de LG et HTC.

La réponse est non. Sony continuera à fabriquer des smartphones Android pendant plusieurs années. La révélation vient d’une source plutôt improbable – Qualcomm.

Sony Xperia 1V

Le fabricant de puces a annoncé aujourd’hui dans un nouveau communiqué de presse qu’il avait étendu sa collaboration avec Sony pour les plates-formes Snapdragon alimentant les futurs smartphones de la société japonaise. Il s’agit d’un accord « pluriannuel » qui couvre les appareils haut de gamme, haut de gamme et de milieu de gamme.

Il semble donc très probable que Sony poursuive ses gammes existantes telles qu’elles sont, puisqu’il n’y a aucune mention de « bas de gamme », nous supposons qu’il ne va pas s’étendre sur ce marché hautement concurrentiel.

Les efforts conjoints de Sony et Qualcomm « se concentreront sur l’intégration des plates-formes mobiles Snapdragon avancées de Qualcomm Technologies dans les futures gammes de smartphones de Sony, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités améliorées, des performances plus élevées et des expériences utilisateur plus immersives », indique le communiqué de presse.

Tsutomu Hamaguchi, responsable de l’unité commerciale des communications mobiles de Sony, a déclaré :

Le Xperia 1 V, le dernier smartphone phare de Sony alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2, a été très bien accueilli par les clients. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Qualcomm Technologies pour offrir des expériences premium et convaincantes sur les futurs smartphones équipés de processeurs Snapdragon. Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients afin de développer une technologie de pointe qui répond et dépasse leurs attentes, et nous sommes convaincus que Qualcomm Technologies nous aidera à continuer à faire avancer l’industrie.

