Sony confirme le casque VR de nouvelle génération pour PS5

Depuis que Sony a dévoilé la PS5 pour la première fois, une question est restée sans réponse: qu’en est-il d’un nouveau casque VR? Après tout, le casque PSVR de première génération a été un succès auprès des joueurs PS4 et reste l’une des principales raisons d’opter pour une console PlayStation à la place d’une Xbox, une plate-forme toujours sans support VR. La sortie de la PS5 est arrivée et est repartie sans un murmure sur la réalité virtuelle de Sony, mais tout a changé aujourd’hui.

Dans un article du blog PlayStation, le vice-président senior de la planification et de la gestion de la plate-forme, Hideaki Nishino, a confirmé qu’un «système de réalité virtuelle de nouvelle génération arriverait sur PS5, permettant une expérience de divertissement ultime avec des sauts spectaculaires en termes de performances et d’interactivité» et a lancé une expérience virtuelle plus immersive que jamais auparavant.

Le kicker? Il ne sortira pas de sitôt, Nishino réitérant les commentaires antérieurs de Jim Ryan dans une interview de WaPo 2020, déclarant qu ‘ »il y a encore beaucoup de développement en cours » et que le casque VR de nouvelle génération « ne sera pas lancé en 2021 » .

Au contraire, il semble que la société voulait assurer aux fans que quelque chose est en cours, et a même décrit quelques-uns des changements clés auxquels nous devrions nous attendre de ce que l’on appelle provisoirement les fans sous le nom de PSVR 2.

En plus de taquiner les mises à niveau clés de la résolution, du champ de vision et du suivi, Nishino a révélé que le nouveau casque serait physiquement connecté au système PS5, bien que la configuration soit probablement plus simple cette fois-ci, avec des affirmations selon lesquelles il se connecterait à la console via un seul fil.

Cela peut être une déception pour ceux qui s’habituent à la nature sans fil de l’Oculus Quest 2 autonome, mais malgré les améliorations apportées à la réalité virtuelle autonome, il ne peut toujours pas rivaliser avec les expériences alimentées par PC et console – en particulier lorsqu’elles sont alimenté par les composants de nouvelle génération de la PS5.

En fait, il n’y a pas de casques VR qui se connectent aux PC ou aux consoles sans fil pour le moment, bien qu’il existe des adaptateurs sans fil tiers premium disponibles pour les casques HTC. Il est logique que Sony emprunte la voie filaire, surtout s’il veut vendre le casque à un prix compétitif.

Il est également fait mention d’un nouveau contrôleur VR, un changement bienvenu étant donné que les contrôleurs du PSVR ont été sortis en 2010, et ils étaient facilement l’un des points faibles du système VR de première génération par rapport à l’Oculus Rift et HTC Vive. Bien qu’il n’y ait pas eu de mention d’un véritable suivi 1: 1 comme ses homologues PC, Nishino a déclaré que le nouveau contrôleur « incorporera certaines des fonctionnalités clés de la manette sans fil DualSense » et qu’il se concentrera sur une excellente ergonomie, de la musique à la oreilles de tout fan de PSVR.

La question de savoir si vous aurez besoin d’une caméra PlayStation pour utiliser le système de nouvelle génération n’est actuellement pas claire, d’autant plus que le suivi à l’envers à l’aide de caméras intégrées devient l’option la plus populaire adoptée non seulement par l’Oculus Quest 2 mais aussi par l’Oculus Rift S et HTC Vive Cosmos aussi, mais il est probable que nous en saurons plus dans les mois à venir.

Si vous voulez en savoir plus sur ce que Sony a prévu pour le casque de nouvelle génération, jetez un œil aux dernières rumeurs sur le PSVR 2.

