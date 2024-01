Sony conclut des accords globaux avec Brass Monkeys et Royal Entertainment – ​​Date limite

Courtoisie

EXCLUSIF: Sony Pictures Television – Nonfiction constitue sa liste de non-fiction.

La division, à l’origine de séries dont Idole américaine et Fiancé de 90 jours a conclu deux accords globaux avec Brass Monkeys Media de Nick Rigg et Royal Entertainment Group de Royal Malloy.

L’accord prévoit que Brass Monkeys Media et Royal Entertainment Group utilisent l’infrastructure et les capacités de production de Sony et donnent à Sony l’accès aux formats de style de vie et aux émissions de compétition de Rigg, ainsi qu’à l’expertise de Malloy en matière de programmation réservée aux hommes.

Rigg était auparavant responsable de Unscripted pour DIGA Studio, où il a supervisé des séries telles que Vendre les Hamptons pour Max, Maison de plage d’un million de dollars pour Netflix, Le gros problème de l’Amérique pour les États-Unis, Hot Ones : le jeu télévisé pour truTV, et Les El Moussas flippants pour HGTV. Avant cela, il était président de la coentreprise ITV Loud Television, qui était à l’origine Nation des petites maisons pour FYI et A&E, et Netflix Filles Incarcéréet Chasseurs de maisons internationaux producteur Leopard Films USA, dont il était président.

Malloy a été cofondateur d’American Chainsaws Entertainment entre 2010 et 2023. Il a créé et produit des séries, dont la longue série Monstres des montagnes pour Travel Channel, Les morceaux de Laff de Laff Mobb pour truTV, Les meurtres au pays des merveilles pour Discovery ID et Roku Cowboys OVNI.

Sony Pictures Television – La non-fiction est à l’origine de séries comprenant American Idol, fiancé de 90 jours et Horrible Remini : la Scientologie et ses conséquences via ses participations dans des sociétés telles que Sharp Entertainment, The Intellectual Property Corporation (IPC), B17 Entertainment, 19 Entertainment, This Machine, Trilogy Films, Maxine Productions et UnConventional Entertainment.

« Ces partenariats avec deux créateurs de succès non scénarisés établis reflètent un ajout significatif à la liste diversifiée de SPT. Nick a fait ses preuves dans la création et la production de succès de longue date dans une variété de genres, tandis que le talent de Royal pour trouver des personnages plus grands que nature est tout simplement inégalé. Leurs atouts ne pourront que bénéficier des ressources et du bassin phénoménal de talents de production de SPT », ont déclaré Eli Holzman, président de SPT – Nonfiction, et Aaron Saidman, co-président.

Royal Entertainment Group est représenté par Amanda Kogan chez Aaron Kogan Management.