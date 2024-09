Sony célèbre les 30 ans de PlayStation avec la PS5 et la PS5 Pro sur le thème de PSOne | Actualités technologiques

Sony a récemment annoncé une édition limitée de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Pro sur le thème de la PSOne dans le cadre de sa collection 30e anniversaire.

La société affirme que la console et les accessoires en édition limitée sont tous disponibles dans le gris classique PlayStation et arborent le logo PlayStation rétro multicolore.

Le pack PlayStation 5 Pro comprend la console avec 2 To de stockage et comprend même des accessoires en édition limitée assortis comme la manette sans fil DualSense, la manette sans fil DualSense Edge, la station de charge DualSense et un couvercle de console pour un lecteur de disque, que vous devrez toujours acheter séparément.

Le pack 30e anniversaire comprend également un support vertical et un tas d’objets de collection spéciaux comme un boîtier de connecteur de câble de style contrôleur PlayStation d’origine, 4 serre-câbles de forme PlayStation, un autocollant PlayStation, un trombone PlayStation et une affiche PlayStation en édition limitée.

Quant au pack 30e anniversaire de l’édition numérique de la PlayStation 5, vous obtenez la console à thème PSOne ainsi que tous les autres cadeaux.

Sony a également dévoilé une édition limitée du PlayStation Portal Remote Player et du contrôleur sans fil DualSense Edge, tous deux pouvant être achetés séparément.

La collection 30e anniversaire de la PlayStation sera disponible le 21 novembre. Sony a annoncé que le pack PlayStation 5 Pro ne comptera que 12 300 exemplaires. Bien que la société n’ait pas révélé le prix des articles de la collection, les précommandes pour la console et les accessoires seront lancées le 26 septembre sur PlayStation Direct.