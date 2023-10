Sony récemment breveté une manette PS5 qui peut également stocker et charger des écouteurs sans fil.

Le contrôleur comporterait une paire d’emplacements où les écouteurs pourraient être ancrés pour le stockage. Le dock serait également capable de les charger et de les coupler à une console.

Selon la société, l’utilisation du contrôleur comme étui pour écouteurs et chargeur élimine le besoin de gérer deux appareils distincts et simplifie l’expérience utilisateur globale, car l’utilisateur disposera désormais d’un appareil de moins pour gérer la communication avec l’appareil de jeu. Les écouteurs stockés à l’intérieur du contrôleur permettront également aux utilisateurs disposant d’une connexion audio propriétaire à faible latence entre les écouteurs et le contrôleur et simplifieront la communication entre les micros ou les haut-parleurs des écouteurs avec le contrôleur. Cela réduira également le nombre d’appareils qu’un utilisateur devra suivre.

La conception finale du contrôleur n’a pas encore été finalisée. Le brevet présente plusieurs concepts quant à l’emplacement des emplacements. La plupart des conceptions proposent que les boutons soient placés derrière le pavé tactile, tandis qu’une option les montre dans chacune des poignées du contrôleur.

Selon Sony :

La conception contribuerait à rationaliser la gestion de deux processus de couplage et de batteries distincts en les condensant en un seul.

Le brevet a été déposé le 7 avril 2022 et publié la semaine dernière. Avec la sortie des écouteurs Pulse Explore plus tôt cette année, il est possible que nous assistions bientôt au lancement d’un nouveau contrôleur PS5 qui stocke les écouteurs exclusifs de Sony. Nous avons déjà vu le annonce sur le PlayStation Access Controller qui devrait être lancé plus tard cette année.

Il est important de noter qu’un brevet ne signifie pas qu’un produit final se matérialisera un jour. Et étant donné la durée de vie relativement limitée de la batterie du contrôleur DualSense de Sony, ce n’est peut-être pas l’idée la plus pratique, mais elle a du potentiel.