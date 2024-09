Sony Bravia 8 vs LG C4 : quel téléviseur OLED est le meilleur choix ?

Malgré leur statut de milieu de gamme dans leurs gammes de marques respectives, le Sony Bravia 8 et le LG C4 OLED font partie des meilleurs téléviseurs que vous pouvez acheter en ce moment. En tant que téléviseurs OLED, ils partagent plusieurs avantages par rapport aux téléviseurs LED de milieu de gamme, comme des niveaux de noir parfaits et des angles de vision ultra larges. Maintenant que je vis avec un OLED depuis des années, il n’y a pas de retour en arrière possible.

Selon l’endroit où vous achetez, les Bravia 8 et C4 sont à peu près dans la même fourchette de prix à l’heure actuelle (bien que le Bravia 8 de 65 pouces coûte environ 300 $ de plus que le C4 de 65 pouces). Ils partagent également de nombreuses fonctionnalités similaires, ce qui ne fait qu’ajouter à la confusion.

Heureusement, je suis là pour vous aider. J’ai regardé, testé et évalué bon nombre des téléviseurs les plus populaires cette année, je suis donc bien équipé pour vous aider à choisir entre le Bravia 8 et le C4.

Sony Bravia 8 vs LG C4 : comparaison des spécifications

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Sony Bravia 8 LG C4 Tailles 55″, 65″, 77″ 42″, 48″, 55″, 65″, 77″, 83″ Ports 2 HDMI 2.1, 2 HDMI 2.0 4 HDMI 2.1 Résolution 3 840 x 2 160 p 3 840 x 2 160 p HDR HDR10, HLG, Dolby Vision HDR10, HLG, Dolby Vision Logiciel Smart TV Google TV WebOS Prise en charge ATSC 3.0 ? Oui Non Processeur Processeur XR Processeur Alpha 9 AI Gen7

Sony Bravia 8 contre LG C4 : conception

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Les modèles Bravia 8 et C4 sont tous deux conçus pour être des « téléviseurs de luxe », mais leur approche est assez différente. Le panneau du C4 repose sur un support central qui ressemble à un coin. Il présente une texture brossée attrayante et soulève le C4 suffisamment haut pour que toutes les barres de son, à l’exception des plus hautes, ne gênent pas la vue.

Comme tous les OLED de la série C de ces dernières années, le C4 est très fin, à l’exception d’un châssis qui s’élargit au milieu. La plupart des gens ne verront jamais l’arrière du C4, mais pour ce que ça vaut, j’adore la finition, qui me rappelle le marbre. C’est très classe.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Le Bravia 8 n’est pas aussi chic, optant plutôt pour quelque chose de plus fonctionnel. Il s’appuie sur une paire de pieds métalliques robustes au lieu d’un support centralisé, comme le C4.

Ces pieds étroits peuvent soit chevaucher les coins du panneau (ce qui est mon look préféré), soit les fixer plus près du centre du panneau. Placer les pieds en position centrale permet au Bravia 8 de vivre sur des meubles multimédia plus étroits.

Chaque configuration dispose d’une option secondaire qui élève le Bravia 8 d’environ 3 pouces, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des barres de son.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

L’un des avantages du C4 par rapport au Bravia 8 est son poids. Ces dernières années, LG a équipé ses téléviseurs OLED de la série C d’un matériau léger en fibre composite. En conséquence, le C4 de 65 pouces est environ 5 kg plus léger que le Bravia 8 de 65 pouces. Cela facilite l’installation et le repositionnement du C4 avec un minimum de stress. Et, bien que la beauté soit dans l’œil de celui qui regarde, je préfère l’aspect du panneau ultra fin du C4, ainsi que la texture marbrée unique à l’arrière.

Les deux téléviseurs sont conçus de manière à minimiser les oscillations, bien qu’en raison de son type de support, le panneau du C4 ne soit pas aussi verrouillé que celui du Bravia 8. Le Bravia 8 est également plus flexible, offrant aux utilisateurs quatre configurations au lieu d’une seule. Cela le place au-dessus du Bravia 8.

Gagnant : Sony Bravia 8

Sony Bravia 8 contre LG C4 : performances

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Ces deux téléviseurs utilisent le même type de technologie OLED : WOLED. Vous ne trouverez pas ici de matériel d’amélioration de la luminosité et des couleurs, comme c’est le cas avec le LG G4 (qui utilise la technologie Micro Lens Array (MLA) de LG pour obtenir des reflets blancs plus brillants) ou le Sony A95L (qui exploite les points quantiques pour des couleurs améliorées).

Cela dit, ces téléviseurs sont bien meilleurs que certains de leurs prédécesseurs pour offrir des reflets percutants, en particulier en HDR. (Je suppose que cela aide lorsque vous avez des niveaux de noir parfaits). Ils sont également fantastiques pour mettre en valeur les couleurs HDR ; chacun couvre environ 99 % de la gamme de couleurs UHDA-P3.

D’après nos tests, le C4 est légèrement plus lumineux que le Bravia 8, du moins en ce qui concerne les reflets spéculaires HDR (comme un éclat de soleil se reflétant sur une épée). La différence est mineure (environ 1 000 nits contre 800), mais au lieu de dépenser des sommes astronomiques pour un OLED plus lumineux, vous préférerez peut-être l’option la plus lumineuse possible.

Le C4 est également légèrement mieux calibré dès sa sortie de la boîte dans son mode d’image le plus précis. En tant que téléviseur Sony, vous pouvez vous attendre à ce que le mode d’image professionnel du Bravia 8 soit à la hauteur de la réputation de son fabricant, mais nos tests indiquent que le mode Filmmaker de LG est mieux calibré pour un environnement domestique.

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Nous avons donc établi que le C4 a une légère longueur d’avance sur le Bravia 8 en matière de luminosité et de précision prête à l’emploi, mais qu’en est-il des fonctionnalités de jeu ? C’est là que les choses commencent à diverger.

Impossible de rêver d’une meilleure machine de jeu que la C4. Elle est équipée d’une suite complète d’entrées HDMI 2.1, toutes optimisées pour le jeu 4K à 120 Hz ou 144 Hz, selon la source. En d’autres termes, toutes les consoles de la génération actuelle atteindront leur plein potentiel sur la C4.

(Crédit photo : Rtings)

Le C4 prend également en charge le mode de faible latence automatique (ALLM), le taux de rafraîchissement variable (VRR), FreeSync et même G-Sync. Vous bénéficiez également du mode Game Optimizer de LG, un menu de jeu dédié rempli d’améliorations liées à l’image et au gameplay. C’est une liste exhaustive de fonctionnalités.

Le Bravia 8 propose également un menu dédié aux jeux, bien qu’il ne prenne en charge que les technologies ALLM et VRR. Malheureusement, il est limité à seulement deux entrées HDMI 2.1, et l’une d’entre elles sert de port eARC dédié au Bravia 8. Si vous possédez deux appareils de jeu et une barre de son, les choses pourraient vite devenir encombrées.

Bien que ces deux OLED soient incroyables pour de nombreuses raisons similaires, le C4 est un choix plus complet, en partie grâce à sa longue liste de fonctionnalités de jeu. Je ne m’attends pas à ce que beaucoup de gens soient capables de repérer une différence de luminosité entre ces deux téléviseurs, mais il convient de reconnaître que le C4 est un peu plus lumineux que le Bravia 8.

Gagnant : LG C4

Sony Bravia 8 vs LG C4 : perspectives

(Crédit photo : Tom’s Guide)

Dans l’ensemble, le LG C4 est un choix plus sûr pour les personnes qui recherchent un OLED dans cette gamme de prix. Les joueurs apprécieront le fait que toutes ses entrées soient optimisées pour le jeu, les puristes de l’image apprécieront sa luminosité accrue (ainsi que sa précision supérieure dès la sortie de la boîte), et les personnes à la recherche d’un téléviseur chic et qui fait tourner les têtes apprécieront très probablement le look du C4.

Un autre avantage de la série C de LG est la grande variété d’options de taille par rapport à la gamme Bravia 8. Le C4 est disponible dans une taille extra-large de 83 pouces ainsi que dans deux options de taille plus petite de 42 et 48 pouces. Si vous souhaitez remplacer votre moniteur par un LG OLED, le C4 propose deux options de moins de 55 pouces parmi lesquelles choisir.