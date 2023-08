Sony augmente les prix de la PlayStation Plus jusqu’à 40 $ par an

Sony augmente le coût de son abonnement PlayStation Plus Premium de 40 $ à partir du mois prochain, a annoncé la société mercredi. L’ajustement de prix s’appliquera à tous les niveaux de l’abonnement de 12 mois. et prendra effet dans tous les pays où PlayStation Plus est disponible.

L’abonnement Essential précédent passe de 60 $ à 80 $, tandis que le plan Extra passera de 100 $ à 135 $ et que le niveau Premium passera de 120 $ à 160 $, a indiqué la société dans un communiqué. article de blog.

Sony dit qu’elle attend déjà avec impatience la gamme de jeux de septembre de Saints Row, Black Desert – Traveler Edition et Generation Zero, qui seront tous disponibles en téléchargement entre le 5 septembre et le 2 octobre. a déclaré dans un article de blog que cette augmentation de prix contribuerait à offrir des jeux de qualité aux abonnés, en écrivant : « Cet ajustement de prix nous permettra de continuer à proposer des jeux de haute qualité et des avantages à valeur ajoutée à votre service d’abonnement PlayStation Plus. »

Sony n’a pas révélé si les coûts pour les abonnés d’un et trois mois allaient bientôt augmenter.

PlayStation Plus lancé pour la première fois en 2010, et la possibilité pour les utilisateurs de profiter de jeux à moindre prix a disparu. Lorsque le service d’abonnement est devenu disponible, Sony a proposé des frais annuels de 50 $, bien loin des 160 $ ​​que les abonnés devront payer pour un abonnement premium avant la fin de l’année.

À l’époque, les abonnés n’avaient accès qu’à une seule option d’abonnement de 12 mois, mais l’année dernière, Sony a lancé ses options à plusieurs niveaux, affirmant que les abonnés premium auraient accès à des jeux classiques qui « afficheront des fréquences d’images améliorées et une résolution de meilleure qualité par rapport à leurs versions de lancement originales », Le bord signalé.

Les hausses de prix de Sony surviennent juste après Microsoft a augmenté le prix de l’abonnement à son Xbox Game Pass en juillet et a déclaré que le changement entrerait en vigueur à partir du 6 septembre pour les nouveaux abonnés. Pour ceux qui disposent actuellement d’un abonnement, le prix n’augmentera pas avant leur prochaine date de renouvellement ou le 6 novembre, selon la première éventualité.