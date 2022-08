Sony augmente les prix de la PlayStation 5 presque partout

Sony vient d’annoncer de nouveaux prix plus élevés pour la PlayStation 5 pour l’Europe, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et le Canada. La hausse des prix affecte les deux versions de la console – l’édition numérique et la PS5 avec le lecteur de disque Ultra HD Blu-ray.

Sony cite l’environnement économique mondial difficile, la forte inflation et les problèmes de change comme raisons de l’augmentation des prix. La société affirme que sa priorité absolue est d’améliorer la situation de l’approvisionnement de la PS5, ce qui a rendu la console de jeu la plus populaire difficile à trouver pour les acheteurs avides.

PS5 avec lecteur de disque Blu-ray Ultra HD Édition numérique PS5

L’Europe  549,99 € 499,99 € 449,99 € 399,99 €

ROYAUME-UNI 479,99 £ 449,99 £ 389,99 £ 359,99 £

Japon ¥54,980 ¥49,980 ¥44,980 39 980 ¥

Chine ¥4,299 ¥3,899 3 499 ¥ ¥3,099

Australie 799,95 $ AUD 749,95 $ AUD 649,95 $ AUD 5999,95 $ AUD

Mexique 14 999 MXN 13 999 MXN 12 499 MXN 11 499 MXN

Canada 649,99 $ CA 629 $ CA 519,99 $ CA 499 $ CA





Il est peu probable que les ventes soient impactées négativement par la hausse des prix. Sony a connu un grand succès avec la PlayStation 5, dépassant les ventes de la Xbox de Microsoft. Selon Ampere Analysis, Sony a expédié 21 millions de PS5 en juin 2022, tandis que Microsoft n’en a expédié que 13,8 millions.

