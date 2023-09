Sony augmente le prix PlayStation Plus pour le forfait annuel

Sony a annoncé qu’il augmentait le prix de son service d’abonnement PlayStation Plus à l’échelle mondiale pour les forfaits annuels. La hausse des prix sera effective à partir du 1er septembre.

Le service PlayStation Plus est disponible en trois niveaux. Le niveau de base PlayStation Plus Essential coûtera désormais 80 $ au lieu de 60 $ pour le forfait annuel. Avec ce niveau, vous continuez à avoir accès à deux jeux téléchargeables mensuellement gratuits tant que votre abonnement est actif, ainsi qu’à l’accès aux jeux multijoueurs en ligne, aux sauvegardes dans le cloud et à des réductions sur les achats de jeux.

Le niveau PlayStation Plus Extra coûte désormais 135 $ au lieu de 100 $. Avec ce niveau, vous bénéficiez de tout ce qui est inclus dans PlayStation Plus Essential ainsi que d’un accès à un catalogue de centaines de titres PS4 et PS5.

Enfin, le niveau PlayStation Plus Premium coûte désormais 160 $ ​​au lieu de 120 $. C’est le niveau qui vous a également donné accès à encore plus de titres que ceux disponibles dans le niveau Extra, notamment les titres PS3, PS2, PS One et PSP, qui peuvent être joués sur le cloud.

Le changement de prix sera répercuté sur les membres existants lors du prochain renouvellement de leur plan et immédiatement sur ceux qui souscrivent maintenant ou apportent des modifications à leur plan actuel. La hausse des prix est censée se produire à l’échelle mondiale, même si certaines régions affichent encore des prix plus anciens. Les tarifs des abonnements 1 et 3 mois resteront les mêmes.

