Sony augmente discrètement le prix de la manette DualSense de la PlayStation 5 dans le monde entier

Sony a discrètement augmenté le prix de la manette DualSense standard de la PlayStation 5 dans le monde entier.

Malgré l’absence d’annonce publique de la part de l’entreprise, une myriade de détaillants, dont le PlayStation Direct de Sony, ont augmenté le prix de tous les coloris DualSense de 5 $ aujourd’hui, le 9 septembre 2024. Target, Best Buy et Amazon ont également vu leur prix augmenter.

Le DualSense standard en blanc, bleu étoile, violet galactique, rouge cosmique, noir minuit et camouflage gris coûte désormais 74,99 $ au lieu de 69,99 $, tandis que les couleurs plus chères, notamment l’argent sterling, le bleu cobalt et le rouge volcanique, sont passées de 74,99 $ à 79,99 $.

Cette hausse des prix a également été observée dans d’autres pays, notamment au Royaume-Uni (5 £) et en Australie (10 $). Aucune augmentation de prix n’a été appliquée ou annoncée pour la console PS5 elle-même.

L’augmentation du prix du contrôleur intervient deux semaines après que Sony a fortement augmenté le prix de la PS5 au Japon et semble sur le point d’annoncer officiellement la PlayStation 5 Pro.

Un stream de neuf minutes animé par Mark Cerny, architecte en chef de la PlayStation 4, aura lieu demain, le 10 septembre, à 8h00 (heure du Pacifique) / 11h00 (heure de l’Est) / 16h00 (heure du Royaume-Uni). Bien que la PS5 Pro n’ait pas été confirmée officiellement, elle a fuité à maintes reprises et il est presque certain qu’elle sera au centre de la présentation de demain.

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant d’IGN. Il parle de The Witcher toute la journée.