Sony apporte l’application Video Creator au Xperia 1 V

Sony a lancé le Xperia 5 V avec une nouvelle application appelée Video Creator. Il permettait de créer de courtes vidéos rapidement et facilement, mais n’était disponible que sur le dernier smartphone phare.

Aujourd’hui, l’application a enfin étendu sa disponibilité et est désormais disponible en téléchargement sur Google Play pour tous les utilisateurs du smartphone Sony Xperia 1 V.

Video Creator promet de vous permettre de « créer rapidement et facilement de courtes vidéos » pour les réseaux sociaux. L’application dispose d’une fonctionnalité appelée « Auto Edit », qui assemble automatiquement de courtes vidéos et ajoute de la musique et des effets.

L’application apporte également des curseurs d’exposition et de contraste de base et peut recadrer et exporter la vidéo dans plusieurs tailles et formats.



Sony Xperia 1 V et Xperia 5 V

Si vous ne possédez pas de produit phare Sony 2023, vous ne serez pas autorisé à télécharger l’application depuis Google Play.

