Sony annule sa fusion avec Zee Entertainment en Inde | Nouvelles

Selon la déclaration de Zee, Sony Pictures Network exige des frais de résiliation de 90 millions de dollars américains (environ 748 crores INR), citant des violations présumées de ZEEL et entamant un arbitrage pour des mesures provisoires.

La déclaration de Zee réfute les affirmations de Sony et souligne leur conformité à l’accord de coopération en matière de fusion (MCA) approuvé par les actionnaires et les autorités de régulation. Zee a ajouté qu’il avait fait de « véritables efforts », mais que les négociations avec Sony Pictures Networks avaient échoué.

Le communiqué ajoute que Punit Goenka, PDG de ZEEL, a exprimé sa volonté de se retirer de la fusion, suggérant des discussions sur les nominations au conseil d’administration, les protections pour les enquêtes et les modifications du projet.

ZEEL a proposé une prolongation de six mois pour la transaction, mais les négociations ont échoué, conduisant à la résiliation par Culver Max.

En réponse, ZEEL explore activement toutes les options pour protéger les intérêts des parties prenantes, y compris une action en justice et la contestation des demandes de résiliation.

Malgré les coûts engagés, ZEEL reste attaché à la fusion et évaluera les opportunités de croissance organique et inorganique. Exprimant sa gratitude aux actionnaires, aux autorités judiciaires et aux partenaires commerciaux, ZEEL vise à contribuer à la croissance du secteur et à l’économie indienne dans son ensemble.

R Gopalan, président de Zee Entertainment Enterprises, a déclaré : « Le conseil d’administration a pris note des lettres de Sony prétendant mettre fin à l’accord de coopération en matière de fusion, sur le projet de fusion de la société avec et dans Culver Max Entertainment (Sony Pictures Network), invoquant arbitrage et demander des mesures provisoires. Nous évaluons les prochaines étapes et réfléchissons à la marche à suivre appropriée. »

Il a ajouté : « Le conseil d’administration a noté que la société a pris toutes les mesures nécessaires au cours de son parcours d’intégration au cours des deux dernières années, pour garantir que le programme soit mis en œuvre dans les plus brefs délais. Cela dit, le conseil d’administration tient à assurer son parties prenantes que la société prendra toutes les mesures nécessaires, dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes, y compris en engageant les actions juridiques appropriées et en contestant les réclamations de Culver Max et BEPL dans le cadre de la procédure d’arbitrage.

« Le conseil d’administration a entièrement confiance dans la haute direction hautement expérimentée de l’entreprise et continuera de guider l’équipe. Nous reconnaissons et apprécions la confiance que nos actionnaires et parties prenantes nous accordent, et nous exprimons notre gratitude pour leur soutien continu.