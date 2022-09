Sony a organisé un événement de jeu Xperia plus tôt dans la journée où il a annoncé le Xperia Stream – un boîtier de refroidissement compatible avec le smartphone Xperia 1 IV et qui sert également de plate-forme de streaming. L’accessoire se branche sur le téléphone via USB-C et apporte un port HDMI pleine taille à côté d’un port LAN, d’une prise casque et d’un port USB-C sur le dessus. Il ne comporte pas de boutons ou de manettes supplémentaires, vous continuez donc à jouer sur l’écran du téléphone.









Caractéristiques principales de l’accessoire Sony Xperia Stream

Le port HDMI peut vous aider à diffuser des jeux sur un moniteur ou un téléviseur avec une sortie vidéo plafonnée à une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous pouvez également brancher une carte de capture pour enregistrer et diffuser vos batailles de jeu. Les ventilateurs de refroidissement intégrés au boîtier offrent un contrôle programmable via le menu Game Enhancer.

Sony Xperia Stream se vend au prix de 23 100 JPY, ce qui se convertit en 160 $. Sony a également annoncé un nouvel ensemble de smartphones Xperia 1 IV Gaming Edition qui comprend l’accessoire nouvellement annoncé aux côtés d’un Xperia 1 IV avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage au prix de 175 000 JPY (1 225 $).