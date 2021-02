Sony annonce un nouveau casque VR pour PS5 avec un contrôleur qui emprunte la technologie de DualSense

Le géant japonais de l’électronique Sony a annoncé qu’il travaillait sur un nouveau casque VR pour PlayStation 5. Sony a déclaré que le développement du casque PS5 VR a déjà commencé et qu’il ne sera pas lancé cette année. Sony a déclaré que le système VR de nouvelle génération améliorera tout, de la résolution et du champ de vision au suivi et à la saisie. Il utilisera également un seul cordon pour simplifier la configuration et la facilité d’utilisation, tout en permettant une expérience visuelle haute fidélité. Sony lancera également un nouveau contrôleur VR avec le casque PS5 VR.

« Les joueurs ressentiront un sentiment de présence encore plus grand et seront encore plus immergés dans leur univers de jeu une fois qu’ils auront mis le nouveau casque », a déclaré Sony dans un article de blog. Le contrôleur VR de Sony intégrera certaines des fonctionnalités clés du contrôleur DualSense de la PlayStation 5, tout en mettant l’accent sur une excellente ergonomie. Sony a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de développement en cours pour le nouveau système VR, et que le casque PS5 VR ne sera donc pas lancé en 2021. «Mais nous voulions fournir cette première mise à jour à nos fans, car la communauté de développement a commencé à travaillez à créer de nouveaux mondes que vous pourrez explorer en réalité virtuelle », a déclaré Hideaki Nishino, responsable de la plate-forme PlayStation chez Sony, dans le billet de blog.

Sony devrait également commencer à publier bientôt les kits de développement pour le casque PS5 VR, mais il n’a pas encore détaillé les spécifications complètes ni la date de sortie. Le nouveau matériel, d’après ce qui peut être déduit de la sortie de Sony, est conçu pour améliorer certaines des limitations du casque PlayStation VR d’origine. «Nous prenons ce que nous avons appris depuis le lancement de PS VR sur PS4 pour développer un système VR de nouvelle génération qui améliore tout, de la résolution et du champ de vision au suivi et à l’entrée», a déclaré Sony.

Le premier casque PlayStation VR de Sony pour PlayStation 4 a fait ses débuts il y a plus de quatre ans et nécessite un adaptateur de caméra spécial pour fonctionner sur la PlayStation 5. Sony a déclaré dans le passé que l’accessoire VR avait encore un long chemin à parcourir, confirmant son engagement envers le casque VR.