Sony annonce les prix de la Bravia XR Master Series A90J

Sony a confirmé les prix des nouveaux téléviseurs Bravia XR Master Series A90J 2021, qui commenceront à être expédiés en Europe à la fin du mois. Dévoilé pour la première fois au CES en janvier, l’A90J est le fleuron de la nouvelle gamme Bravia XR.

Bien que Sony n’offre pas la technologie Mini-LED comme Samsung et LG, le Master Series A90J est décrit comme « le premier téléviseur à intelligence cognitive au monde ». Vous aurez cependant besoin de poches assez importantes, car le prix commence à 2699 £ et vous pouvez pré-commander maintenant chez certains détaillants.

Ce prix de départ vous donnera la taille 55 pouces, avec deux modèles plus grands disponibles (voir les détails ci-dessous). Quelle que soit la taille que vous choisissez, l’A90J est un ensemble OLED 4K HDR avec des fonctionnalités phares.

55 pouces – 2 £, 6 99 / 2 999 €

65 pouces – 3 499 £ / 3 999 €

75 pouces – 6 999 £ / 6 999 €

Les téléviseurs dotés de la technologie OLED sont populaires et Sony vend la nouvelle série Master en grande partie sur le nouveau Cognitive Processor XR de la société qui offre «un contraste inégalé avec une luminosité extrême et des noirs purs».

Sony affirme que le Bravia XR Master Series A90J divise l’écran en différentes zones et peut identifier où se trouve le point focal – l’endroit où un être humain est le plus susceptible de regarder en fonction de ce qui est sur l’écran.

Il peut également soi-disant analyser tous les différents éléments, tels que la couleur et les détails, tous en même temps, comme le cerveau humain, pour un meilleur résultat par rapport à l’IA normale.

« Il apprend, analyse et comprend des quantités de données sans précédent et optimise intelligemment chaque pixel, chaque image et chaque scène pour obtenir l’image et le son les plus réalistes jamais fournis par Sony », a déclaré Sony.

L’A90J dispose également d’une longue liste d’autres fonctionnalités, notamment HDMI 2.1 pour les jeux à 120 Hz sur les dernières consoles telles que la PS5, Google TV, la technologie Acoustic Surface Audio + améliorée et un mode calibré Netflix.

Il y a beaucoup à aimer sur le papier, mais Sony devra rivaliser avec une nouvelle vague de téléviseurs Mini-LED de ses rivaux. Bien qu’ils ne puissent pas offrir le contraste infini de l’OLED, la technologie qui intègre beaucoup plus de LED derrière un panneau LCD traditionnel a comblé l’écart entre les deux pour la qualité d’image.

Ces ensembles Mini-LED pourraient bien être moins chers, mais les prix n’ont pas encore été annoncés avec seuls les chiffres OLED pour LG annoncés jusqu’à présent.