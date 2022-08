Sony annonce le contrôleur DualSense Edge avec des boutons arrière et des commandes personnalisables

Sony a annoncé aujourd’hui le nouveau contrôleur DualSense Edge pour le contrôleur PlayStation 5. Il s’agit de la version la plus personnalisable d’un contrôleur PlayStation à ce jour.

Le DualSense Edge comprend deux nouveaux boutons à l’arrière, deux boutons de fonction en bas, des joysticks et des boutons de déclenchement mis à jour et une conception USB renforcée.

Les boutons arrière (LB et RB) offrent des fonctionnalités supplémentaires qui permettent de remapper les commandes. Les boutons peuvent être permutés entre les conceptions à levier et à demi-dôme.

Les nouveaux joysticks du DualSense Edge sont dotés de capuchons interchangeables, qui peuvent être commutés entre standard, dôme haut et dôme bas. L’ensemble du module de joystick est également remplaçable, donc si l’un ou les deux de votre joystick est endommagé, il peut simplement être retiré et remplacé sans remplacer l’ensemble du contrôleur.

L’utilisateur peut régler la sensibilité du manche ainsi que les zones mortes. Vous pouvez créer des profils avec vos commandes prédéfinies et basculer entre elles, ainsi qu’accéder à d’autres fonctions telles que le volume du jeu, l’équilibre du chat et le menu des paramètres du profil du contrôleur via les deux boutons de fonction attachés aux manettes.

Les boutons de déclenchement sur le dessus sont également réglables. Vous pouvez modifier la course et les zones mortes à l’aide des interrupteurs à l’arrière. Au lieu d’avoir une longue course de déclenchement pour chaque jeu, vous pourriez avoir une longue course pour un jeu de course et une courte course pour un jeu de tir.

Sony a également mis à niveau le connecteur USB-C avec un mécanisme de verrouillage qui se verrouille et ne sort pas accidentellement.

Les différences restantes sont esthétiques. Le DualSense Edge comprend un pavé tactile noir avec les icônes PlayStation et une finition noire brillante autour des bâtons. Les boutons à l’avant ont également un fond noir, tout comme la zone autour des boutons à l’arrière.

En dehors de cela, le DualSense Edge est essentiellement le DualSense et comprend toutes les fonctionnalités DualSense existantes telles que le retour haptique, les déclencheurs adaptatifs, le microphone intégré, les commandes de mouvement, etc.

Le DualSense Edge sera livré avec un ensemble de capuchons de bâton, des ensembles de boutons arrière, ainsi qu’un câble USB-C modifié avec le mécanisme de verrouillage et le tressage. Il y aura également une mallette de transport, qui peut non seulement contenir le contrôleur et ses accessoires, mais peut également charger le contrôleur lorsqu’il est à l’intérieur via USB.

Sony n’a pas fourni de prix ni même de date de lancement pour le DualSense Edge. La société publiera plus de détails dans les mois à venir.

La source