Sony annonce l’acquisition de Savage Game Studios pour renforcer ses offres mobiles

Dans un communiqué de presse lundi matin, Sony a annoncé qu’il allait acquérir Savage Game Studios dans le cadre de sa nouvelle division PlayStation Studios Mobile – qui développe des jeux pour mobiles et est indépendante de l’équipe de développement de consoles de Sony.

Savage Game Studios a des bureaux à Helsinki et à Berlin et l’équipe travaille déjà sur un “jeu d’action de service en direct mobile AAA”. Les co-fondateurs de la société ont déjà travaillé avec les studios de jeux mobiles Rovio, Zynga, Supercell, Wargaming et Insomniac.

Je suis ravi d’accueillir Savage Game Studios. Ils rejoignent une nouvelle division mobile indépendante des studios PlayStation dont la mission est d’atteindre encore plus de nouveaux joueurs à travers le monde. Michail et son équipe travaillent déjà sur quelque chose de génial ; J’ai hâte qu’ils puissent te montrer. https://t.co/61HpPOmFvs – Hermen Hulst (@hermenhulst) 29 août 2022

Sony explique que sa division PlayStation Mobile se concentre sur les titres Sony PlayStation propriétaires et «crée de nouvelles expériences pour les joueurs grâce à des jeux innovants et en déplacement basés sur des IP PlayStation nouvelles et existantes qui répondent aux normes de haute qualité de Play Station Studios».

PlayStation Studios de Sony avec ses propriétés intellectuelles propriétaires

Suite à l’annonce, la propre direction de Savage Game Studios continuera à gérer ses opérations quotidiennes. Les conditions de l’acquisition, y compris son coût, n’ont pas encore été rendues publiques.

