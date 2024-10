Sony annonce la suppression définitive de LittleBigPlanet 3 PS4 du PlayStation Store

Sony a annoncé son intention de retirer définitivement LittleBigPlanet 3 du PlayStation Store après des années de problèmes de serveur insurmontables causés par des pirates informatiques.

La version PS4 de LittleBigPlanet quittera définitivement le PlayStation Store le 31 octobre, avec tous ses DLC, a annoncé Sony.

Il convient de noter que si vous possédez déjà LittleBigPlanet 3 ou si vous l’achetez avant le 31 octobre, vous pouvez continuer à jouer après cette date. De même, si vous avez téléchargé LittleBigPlanet 3 via PlayStation Plus, vous pourrez toujours y jouer après le 31 octobre.

« Après 10 ans de jeu, de création et de partage de contenu dans LittleBigPlanet 3, le jeu et toute notre gamme de DLC LittleBigPlanet seront supprimés du PlayStation Store le 31 octobre 2024 », peut-on lire. une déclaration publiée sur X/Twitter.

« Il s’agit d’un avertissement amical : si un membre de la communauté ou un nouveau venu souhaite toujours posséder une copie numérique de LittleBigPlanet 3 ou de tout DLC LittleBigPlanet actuellement disponible à l’achat, c’est votre dernière chance de le faire. »

Il s’agit du dernier développement du jeu de plateforme malheureux de Sony, qui devrait quitter l’abonnement PlayStation Plus la semaine prochaine bien qu’il s’agisse d’un jeu propriétaire des studios PlayStation. LittleBigPlanet 3, développé par Sumo Digital, a été lancé sur PS3 et PS4 en novembre 2014 et, en tant que titre PlayStation Studios, est entièrement détenu par Sony Interactive Entertainment.

La sortie de LittleBigPlanet 3 de PS Plus a suscité des spéculations sur Sony envisageant de publier un remaster ou un remake pour PS5 et PC. Sony a retiré Guerrilla’s Horizon: Zero Dawn de PS Plus en mai et a annoncé le mois dernier Horizon Zero Dawn Remastered pour PS5 et PC. Peut-être que LittleBigPlanet 3 emboîtera le pas.

Sony a fermé définitivement les serveurs de LittleBigPlanet 3 en avril de cette année en raison de problèmes techniques et d’attaques de longue durée par déni de service distribué (DDoS), entraînant la perte de millions de niveaux de communauté en ligne.

