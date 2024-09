Sony annonce la PS5 Pro avec un GPU plus grand, un ray tracing avancé et une mise à l’échelle de l’IA

La PS5 Pro est officielle. Après des mois de fuites, Sony vient d’annoncer une console PS5 plus puissante lors d’une présentation technique spéciale. Mark Cerny, l’architecte principal de la console PS5, affirme que la PS5 Pro améliore la console d’origine de trois manières principales : un GPU plus grand, un ray tracing avancé et une mise à l’échelle personnalisée pilotée par l’IA.

La PS5 Pro sera lancée le 7 novembre au prix de 699,99 $ et ressemble à la version slim de la PS5, comme le suggéraient les fuites récentes. Elle est dotée de trois bandes sur le côté et n’est pas livrée avec un lecteur de disque.

Selon Cerny, les améliorations matérielles intégrées permettront un rendu 45 % plus rapide et devraient améliorer les détails de certains jeux et la fréquence d’images. L’une des principales raisons d’être de la PS5 Pro est de permettre aux joueurs de ne pas avoir à choisir entre les modes de performance et de fidélité. « Les joueurs choisissent les performances environ les trois quarts du temps », explique Cerny.

Sony a mis à niveau le GPU de la PS5 Pro avec 67 % d’unités de calcul supplémentaires par rapport à la console PS5 actuelle, et la mémoire est également 28 % plus rapide. Tout cela se traduit par un rendu des jeux 45 % plus rapide.

Cette puissance supplémentaire devrait améliorer les jeux en ray tracing, Sony suggérant que les développeurs pourront permettre « aux rayons d’être lancés à des vitesses deux fois, et parfois trois fois supérieures à celles de la console PS5 actuelle ».

La PS5 Pro intègre également la nouvelle fonctionnalité PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) alimentée par l’IA de Sony, qui est essentiellement une technique de mise à l’échelle similaire au DLSS de Nvidia ou au FSR d’AMD pour améliorer les fréquences d’images et la qualité d’image des jeux PlayStation. Cette mise à l’échelle PSSR personnalisée est conçue pour remplacer l’implémentation d’anticrénelage temporel ou de suréchantillonnage existante d’un jeu.

