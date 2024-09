Sony annonce la « présentation technique » de la PlayStation après avoir présenté une PS5 Pro

Le stream débutera à 8h PT / 11h ET / 16h UK le 10 septembre et sera diffusé sur PlayStation YouTube Sony n’a pas fourni plus de détails sur la présentation technique, mais le annonce Cela arrive juste après que Sony ait teasé la PS5 Pro dans une image PlayStation du 30e anniversaire.

Nom de code Trinity, le modèle PlayStation 5 Pro inclura un GPU plus puissant et un mode CPU légèrement plus rapide, selon les documents Sony consultés par Le VergeLes changements matériels de la PS5 Pro pointent tous vers une console qui sera beaucoup plus capable d’atteindre des résolutions plus élevées, d’améliorer les fréquences d’images dans certains jeux et d’améliorer la prise en charge du ray tracing.