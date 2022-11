Sony annonce la mise à jour Android 13 pour les Xperia 1 IV et Xperia 5 IV

Sony vient d’annoncer le début du déploiement de la mise à jour Android 13 sur les produits phares Xperia 1 IV et Xperia 5 IV.

Les détails sont rares quant à l’endroit où le déploiement commencerait, à la taille du micrologiciel ou à l’ajout de fonctionnalités spéciales. Mais si vous possédez l’un ou l’autre téléphone, nous vous conseillons de rechercher une mise à jour maintenant (et peut-être de nous envoyer une ligne avec les détails).

Android 13 s’appuie sur le langage de conception Material You avec des options de personnalisation de thème, de couleur et d’icône, des mises à jour du bien-être numérique et de la sécurité, la possibilité de définir différentes langues pour différentes applications, des autorisations améliorées et bien plus encore.

La source