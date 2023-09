Sony annonce la collection de couleurs Deep Earth pour la console PlayStation 5

Sony a annoncé une nouvelle gamme de couleurs pour sa console PlayStation 5. Appelé Deep Earth Collection, ce nouvel ensemble s’inspirerait des « teintes belles et puissantes trouvées dans les profondeurs de la planète Terre ».

Trois couleurs font partie de cette collection : Volcanic Red, Cobalt Blue et Sterling Silver.

Le Volcanic Red est une nuance de rouge plus riche et plus brillante que l’ensemble Cosmic Red annoncé précédemment, qui avait une teinte magenta. La nouvelle couleur a également une finition métallique, lui donnant un éclat plus brillant.

Le bleu cobalt est également une nuance de bleu plus profonde que ce que nous avons vu avec le bleu Starlight annoncé précédemment, et contient des notes de violet. Comme le rouge, Cobalt Blue a une finition métallique.

Et enfin, le Sterling Silver n’est qu’un simple argent brillant avec la même finition métallique que les deux autres nuances.

Comme pour l’ensemble d’options de couleurs précédent, la collection Deep Earth ne sera disponible que sous forme de couvertures et de contrôleurs en option pour les propriétaires existants, ce qui signifie que vous ne pouvez pas acheter une nouvelle console PS5 dans ces couleurs.

Les couvertures optionnelles coûtent 60 $ chacune et les contrôleurs DualSense coûtent 75 $. Les précommandes commencent le 4 octobre, avec le Volcanic Red et le Cobalt Blue disponibles à partir du 3 novembre 2023 et le Sterling Silver disponible le 26 janvier 2024.

Source