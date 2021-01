Sony a annoncé son appareil photo sans miroir de la série Alpha, l’Alpha 1. L’A1 combine le meilleur des autres appareils photo sans miroir de Sony – l’A7R, l’A7S et l’A9 – et prend tout cela au niveau supérieur pour créer la meilleure photo hybride et caméra vidéo que l’entreprise propose actuellement.

L’A1 dispose d’un nouveau capteur CMOS Exmor RS empilé plein cadre de 50,1 MP avec un processeur d’image BIONZ XR amélioré. Le nouveau capteur offre plus de 15 arrêts de plage dynamique pour les vidéos et les images fixes grâce à sa plage ISO 100-32 000 (extensible à 50-102 400 pour les images fixes). Vous pouvez également créer des images de 199 MP à l’aide du mode de prise de vue multiple Pixel Shift amélioré et du logiciel de bureau Imagine Edge de Sony.

Le nouveau processeur d’image permet une certaine expérience de prise de vue sur un appareil photo numérique. L’A1 peut enregistrer des images RAW en pleine résolution à 30 images par seconde avec une mémoire tampon suffisamment grande pour contenir 155 RAW compressés ou 165 JPEG. Il peut effectuer 120 calculs AF / AE par seconde avec une latence de réponse AE aussi faible que 0,033 seconde.

Sony a également mis à jour le viseur électronique pour suivre le rythme de l’appareil photo. Le Quad-XGA OLED de 9,44 millions de points et 0,64 pouces a un taux de rafraîchissement de 240 Hz, le premier pour n’importe quel appareil photo au monde. Il offre un grossissement du viseur de 0,90x, un champ de vision diagonal de 41 ° et un point oculaire de 25 mm de haut. L’écran principal est un écran LCD de 3,0 pouces 1,44 million de points avec un écran tactile et une conception inclinable. L’A1 dispose de la même nouvelle interface utilisateur de l’A7S III.

Le nouveau système de mise au point automatique dispose de 759 points de détection de phase et AF oculaire en temps réel pour les humains, les animaux (photo et vidéo), et pour la première fois sur une caméra Alpha, les oiseaux (photo uniquement). L’algorithme de suivi peut même maintenir la concentration si l’oiseau prend soudainement son vol.

L’A1 dispose d’un obturateur électronique amélioré avec un volet roulant 1,5x moins que l’A9 II. C’est également le premier appareil photo à offrir une prise de vue en continu anti-scintillement dans toutes les conditions d’éclairage. Et pour la première fois sur un appareil photo Alpha, il peut se synchroniser jusqu’à 1/200 de seconde avec un flash. Pendant ce temps, l’obturateur mécanique peut le faire au 1/400 de seconde grâce à un nouveau rideau d’obturation léger en fibre de carbone et un système d’obturation à double entraînement.

Pour la vidéo, l’A1 peut faire 8K 30p 10 bits à 4: 2: 0 dans XAVC HS Long-GOP. Il utilise toute la largeur du capteur 50,1MP et capture 8,6K, qui est ensuite sous-échantillonné en 8K. Pour la 4K, l’A1 propose 4K à 60p et 120p à 10 bits 4: 2: 2 en Long-GOP et All-Intra. Le 4K n’est pas sous-échantillonné par rapport à 8K, mais l’appareil photo effectue un sous-échantillon de 5,8K lors de l’utilisation du mode Super 35.

Le chauffage est devenu un problème sur ces caméras car elles deviennent de plus en plus petites et ont des résolutions plus élevées. Sony affirme que l’A1 peut faire de la vidéo 8K pendant 30 minutes, grâce à sa nouvelle structure de dissipation de chaleur héritée de l’A7S III.

L’A1 hérite également d’une partie de la science de la couleur des caméras de cinéma plus chères, telles que les FX6, FX9 et VENICE. Il prend en charge le nouveau profil de couleur S-Cinetone, le premier pour toute caméra Alpha. Il peut également utiliser les couleurs S-Gamut3 et S-Gamut3.Cine, ce qui devrait faciliter la correspondance des couleurs avec les caméras de cinéma Sony susmentionnées. Le HDMI pleine taille offre une sortie RAW 16 bits vers un enregistreur externe.

L’A1 a une stabilisation d’image intégrée, promettant un avantage de vitesse d’obturation de 5,5 étapes. La caméra enregistre également les données gyroscopiques, qui peuvent être importées dans le logiciel Catalyst Browse de Sony pour stabiliser les images.

L’A1 a également une connectivité sérieuse, y compris un Gigabit Ethernet, un double canal 2×2 MIMO 802.11ac Wi-Fi et USB-C. Vous disposez également de deux emplacements pour cartes, chaque emplacement pouvant accueillir les cartes UHS-I et UHS-II SDXC / SDHC ou les nouvelles cartes CFexpress Type A. Enfin, il y aura également une poignée de batterie en option (VG-C4EM) qui doublera la capacité de la batterie.

Le Sony Alpha 1 est au prix de 6500 $ et sera disponible en mars 2021. L’A1 est destiné aux photographes animaliers, sportifs, de paysage, de mariage et de produits ou aux photojournalistes qui veulent le meilleur et qui ont déjà investi dans l’écosystème Sony. Il devrait également servir de caméra vidéo très compétente, car il hérite essentiellement de tout de l’A7S III, acclamé par la critique, et va encore plus loin avec le support 8K. Il est en concurrence avec le Canon EOS R5, bien que le R5 ait des problèmes de surchauffe. Si vous voulez un appareil photo qui semble tout faire, l’A1 devrait être en haut de votre liste.

