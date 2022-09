Sony annonce la caméra FX30 Cinema Line pour 1800 $

Sony a annoncé aujourd’hui le membre le moins cher de sa gamme de caméras FX Cinema. Le FX30 prend la caméra FX3 existante et remplace le capteur plein format par une version APS-C plus petite.

Le FX30 est doté d’un nouveau capteur CMOS APS-C EXMOR R rétroéclairé de 20,1 mégapixels au format populaire Super 35. Le capteur a une double base ISO de 800 et 2500 et plus de 14 arrêts de plage dynamique.

La caméra peut enregistrer des vidéos 4K à l’aide d’une version suréchantillonnée du capteur 6K en 24p, 30p et 60p. Il peut également enregistrer 4K en 120p mais avec un recadrage de 1,62x. Les vidéos peuvent être enregistrées en 10 bits 4:2:2 en H.265 ou H.264, avec une sortie RAW disponible via HDMI vers un enregistreur Atmos Ninja V+ externe.

Comme les autres caméras Cinema Line, la FX30 propose des modes de prise de vue Log en activant les modes Cine EI, Cine EI Quick et Flexible ISO pour l’enregistrement en S-Log3. L’appareil photo comprend également le profil S-Cinetone de Sony pour des couleurs naturelles hors de l’appareil photo.

Mis à part les différences de capteur, le FX30 est essentiellement un FX3, avec exactement le même corps avec les supports d’accessoires filetés et la disposition des commandes optimisée pour l’enregistrement vidéo, bien que vous puissiez toujours capturer des images fixes si nécessaire. Il possède les deux mêmes emplacements pour cartes mémoire compatibles avec les cartes CFexpress Type A et SDXC/SDHC. La caméra peut également être utilisée comme webcam via USB.

Le Sony FX30 est au prix de 2200 $ et sera disponible fin octobre. Une version sans poignée de microphone XLR (FX30B) sera vendue 1800 $.

