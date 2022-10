Sony annonce de nouvelles aides auditives en vente libre

Sony Électronique a donné des détails mercredi sur deux aides auditives qui seront disponibles en vente libre, en partenariat avec WS Audiology. Sony et WS Audiologie annoncé le mois dernier qu’ils s’associaient pour créer des aides auditives en vente libre, suite à une nouvelle réglementation de la Food and Drug Administration américaine qui efface de nombreuses aides auditives à vendre sans ordonnance.

Sony a déclaré que les deux premiers produits seront les CRE-C10 et le CRE-E10, deux aides auditives auto-ajustables qui s’associent à l’application de contrôle auditif de l’entreprise pour “s’adapter intuitivement à la parole et à l’environnement de chaque utilisateur”. Les gens seront guidés par l’application pour le processus d’adaptation, qui est un processus de configuration similaire auquel nous pouvons nous attendre pour d’autres aides auditives en vente libre, comme Les appareils de Bose et Lexie Hearing.

Le CRE-C10 est “l’une des plus petites” aides auditives entrant sur le marché en vente libre et a une autonomie de batterie allant jusqu’à 70 heures, a déclaré Sony. Ce sera disponible ce mois-ci en ligne chez Sony et auprès de détaillants comme Amazon et Best Buy pour 1 000 $. Il sera également disponible auprès de certains audioprothésistes.

Sony Électronique



Le CRE-E10 coûtera 1 300 $ et arrivera cet hiver, a déclaré Sony. Cet appareil ressemble à un écouteur et dispose d’une batterie rechargeable avec jusqu’à 26 heures d’utilisation. Le E10 est également compatible Bluetooth et permettra aux utilisateurs Apple iOS de diffuser de la musique ou de l’audio.

En août, la FDA a ouvert la voie à la vente d’aides auditives sans ordonnance, ce qui est devrait réduire le coût et la charge pour le environ 30 millions Adultes américains qui pourraient bénéficier d’une aide auditive. Cela permettra également à davantage d’entreprises d’entrer sur le marché des soins de santé, ouvrant une nouvelle ère qui brouille la frontière entre les soins de santé et la technologie.

Des aides auditives en vente libre seront disponibles pour les adultes ayant perte auditive légère ou modérée.

