Sony annonce 13 autres titres de lancement pour la PlayStation VR2, le total est maintenant supérieur à 30

Lorsque Sony a dévoilé la PlayStation VR2, il a annoncé plusieurs titres de lancement, dont des poids lourds comme Horizon Appel de la Montagne, Resident Evil : Village et Le ciel de No Man. Depuis lors, il a ajouté 11 autres titres à la liste et a confirmé que Grand Tourisme 7 fera également partie de l’expérience VR grâce à une mise à jour gratuite. Tous les modes de course seront pris en charge, à l’exception du multijoueur en écran partagé pour des raisons évidentes (le multijoueur en ligne fonctionnera cependant).

Quoi qu’il en soit, Sony continue d’élargir la liste des titres de lancement. Le PSVR2 devrait être livré le 22 février, ces jeux sortiront jusqu’en mars. L’annonce d’aujourd’hui apporte 13 nouveaux titres, jetons un coup d’œil rapide.

Kayak RV : Mirage est plus une visite en réalité virtuelle qu’un jeu – vous et votre fidèle kayak pagayez dans les canyons en Australie, les grottes de glace en Antarctique, aux côtés des dauphins au Costa Rica et plus encore. Il existe un mode course, mais cela semble conçu pour montrer les graphismes avancés rendus par la PS5 et la belle image des écrans HDR OLED du casque (2 000 x 2 040 pixels par œil, 90/120 Hz, 110° FoV).

Sous vos yeux est un autre démonstrateur technologique, celui-ci sous la forme d’un jeu de réflexion. Il utilise le suivi oculaire du casque – chaque fois que vous clignez des yeux, vous avancez dans le temps, juste une seconde ou jusqu’à 5 ans.

De nombreux jeux de cette liste ont été lancés à l’origine sur le PSVR et ont été mis à jour pour tirer parti de la puissance de traitement supplémentaire de la PS5 et de la fidélité supplémentaire permise par le nouveau casque.

Pavlov RV prend en charge une variété de styles de jeu – d’un 1vs asymétrique. tout, à travers 3 vs zombie waves co-op, à la conduite de chars.

Le très populaire Battre le sabre sera disponible sur le PSVR2, mais il y a aussi un autre jeu de rythme, Synth Riders : édition remasterisée, avec des visuels et des haptiques améliorés. Il s’agit d’une mise à niveau gratuite vers la version PSVR originale et fonctionnera avec tous les DLC de chansons que vous avez. Il y a Panpan aussi, bien sûr.

Chanson dans la fumée : ravivée ajoute également la prise en charge du PSVR2, qui figurait auparavant sur le casque d’origine. Il s’agit d’une action-aventure de survie en réalité virtuelle qui vous rapprochera des bêtes aux grandes dents et griffes.

Les autres titres sont Puzzling Places, NFL Pro Era, What the Bat?, Rez Infinite, Tetris Effect: Connected, Creed: Rise to Glory – Championship Edition et The Last Clockwinder. Vous pouvez consulter plus de détails sur le blog PlayStation.

Au total, ce sont plus de 30 jeux qui seront disponibles au lancement. Certains nouveaux, d’autres remasterisés à partir du PSVR, d’autres bénéficient toujours du support VR pour la première fois.

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez précommander le kit PSVR2 sur ici pour 550 $ (600 $ pour le Horizon bundle), les joueurs du Royaume-Uni peuvent précommander ici pour 530 £ pour le kit (570 £ pour le bundle).

