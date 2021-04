Sony déploie demain la première mise à jour logicielle majeure pour la console PlayStation 5 et elle est livrée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris la prise en charge du stockage USB très demandée.

Avec cette fonctionnalité, les joueurs pourront transférer leurs jeux de la PS5 vers un périphérique de stockage USB connecté. Vous ne pourrez pas réellement jouer au jeu à partir du lecteur, mais plutôt l’utiliser pour l’archivage. Si vous avez besoin du jeu à l’avenir, il est beaucoup plus rapide de simplement le transférer du lecteur que de le télécharger à nouveau.

Cette fonctionnalité est disponible sur les consoles PS4 depuis un certain temps maintenant et elles pourraient même exécuter le jeu directement depuis le lecteur externe. Même la PS5 permettait de transférer et de lire des titres PS4 à partir de disques externes. Seuls les titres PS5 natifs ne pouvaient pas être transférés avant cette mise à jour.

L’autre fonctionnalité majeure est le Share Play inter-génération. Désormais, les propriétaires de PS5 peuvent inviter leurs amis propriétaires de PS4 à les rejoindre dans une partie. Cela permet au joueur PS4 de jouer dans votre jeu comme vous sur le cloud. Vous pouvez également les inviter à jouer à vos côtés en coopération. Vous pouvez également simplement partager votre écran avec vous pour qu’ils le regardent. Les deux premières fonctionnalités nécessitent un abonnement PlayStation Plus mais la troisième est gratuite.

Une sélection des sessions de jeu joignables de votre ami apparaîtra désormais sur les consoles PS5 et PS4, ce qui facilitera la recherche et la participation à des jeux.

D’autres changements incluent des améliorations à Game Base pour faciliter le basculement entre amis et parties, la possibilité de désactiver rapidement le chat de jeu ou d’ajuster le volume des autres joueurs, les mises à jour de pré-téléchargement pour les jeux (si activé par le développeur) afin qu’il soit prêt à dès que le patch est mis en ligne, zoom sur l’écran, possibilité de limiter les captures d’écran / vidéos automatiques des trophées aux seuls trophées de grande valeur tels que l’or et le platine, et un nouvel écran de statistiques sur les trophées des joueurs.

Enfin, Sony a également annoncé des modifications de l’application PlayStation pour iOS et Android, qui seront déployées dans les semaines à venir. Celles-ci incluent la possibilité de rejoindre une session multijoueur sur PS5 à partir de l’application, de gérer le stockage de votre console PS5, de comparer les collections de trophées avec des amis et de trier et de filtrer les produits affichés sur le PlayStation Store.

