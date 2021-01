Sony a pris un objectif carré sur un marché de grande taille dirigé en grande partie par les géants des drones DJI. Lors du Consumer Electronics Show 2021 en cours, Sony a dévoilé l’Airpeak – un drone caméra spécialement conçu pour transporter et utiliser la gamme Alpha de caméras professionnelles sans miroir de Sony. Le but du drone est strictement professionnel et doit être utilisé pour la prise de vue de vidéos aériennes. À cette fin, Sony a également publié une vidéo de démonstration montrant à la fois le drone et des exemples de séquences qui auraient été capturées par le drone Airpeak.

L’Airpeak a mis du temps à venir, après que Sony ait annoncé le lancement de son premier drone vers la fin de 2020. Cependant, le lancement de l’Airpeak confirme également quelque peu que Sony ne cherche pas vraiment à se plonger dans la catégorie des drones occasionnels et commerciaux sur termes autonomes. Au contraire, l’Airpeak est le résultat de la puissance globale de Sony sur le marché et du fait qu’ils disposent de l’expertise générale en ingénierie requise pour construire un tel produit. Le drone Airpeak, en termes comparatifs, n’est pas aussi petit ou élégant que certains des drones de DJI capables de monter des caméras professionnelles externes et tierces. Cependant, Sony a toujours affirmé que l’Airpeak était le plus petit drone du genre, c’est-à-dire des drones pouvant être attachés avec des caméras externes.

Le Sony Airpeak a apparemment également une intelligence artificielle sous une forme ou une autre. Ce qu’il semble clairement avoir, sur la base de la vidéo de démonstration partagée par Sony, c’est une caméra intégrée à bord, un mécanisme de stabilisation qui peut garantir que la caméra connectée et le drone restent stables même contre de fortes rafales de vent. Il peut être un produit intéressant globalement, offrant aux utilisateurs d’appareils photo tels que le Sony a7R IV (pour la photographie aérienne) et l’a7S III (pour la vidéographie aérienne) un drone propriétaire mieux adapté à la gamme de caméras Sony Alpha, que même Les offres professionnelles de DJI.

Le Sony Airpeak devrait être lancé sur certains marchés dans les mois à venir, et les prix ne seront probablement annoncés qu’alors. Les pays dans lesquels Sony envisage de lancer l’Airpeak sont également inconnus pour le moment.