Sony affirme que la PS5 Pro utilise la technologie de ray tracing AMD de nouvelle génération – probablement RDNA 4

Quelque chose à attendre avec impatience : Les performances améliorées du ray tracing sont l’un des principaux avantages de la console PlayStation 5 Pro récemment dévoilée par Sony. Avant ses débuts, des rumeurs suggéraient depuis longtemps que la mise à jour de mi-génération intégrerait la technologie de ray tracing basée sur la future architecture GPU RDNA 4 d’AMD. Les récents commentaires du concepteur de PlayStation, Mark Cerny, ont presque confirmé ces théories.

Dans une interview détaillée avec CNET suite à la révélation de la console PlayStation 5 Pro de Sony, le designer Mark Cerny confirmé Des rumeurs circulent selon lesquelles les capacités de ray tracing de l’appareil reposent sur une architecture qui n’est pas encore disponible dans les cartes graphiques PC d’AMD. Bien que Cerny n’ait pas nommé explicitement RDNA 4, aucun autre candidat viable n’est connu.

Cerny a expliqué que la PS5 Pro exploite de nouvelles fonctionnalités de ray tracing développées par le partenaire matériel AMD pour la prochaine étape de sa feuille de route. Des rapports publiés plus tôt cette année suggéraient que les GPU RDNA 4, dont le lancement est prévu en 2025, amélioreraient considérablement les performances du ray tracing par rapport à RDNA 3, et en particulier aux puces RDNA 2 qui équipent les consoles PlayStation 5 et Xbox Series originales.

Bien que les GPU AMD récents aient suivi le rythme des produits RTX de Nvidia en matière d’éclairage rastérisé traditionnel, ils sont nettement en retard en termes de performances de ray tracing. Par exemple, dans Black Myth: Wukong, qui s’appuie fortement sur le ray tracing, la Radeon RX 7900 XTX, le produit phare d’AMD à 900 $, est moins performante que la GeForce RTX 4060 Ti grand public de Nvidia, une carte qui coûte deux fois moins cher et ne dispose que d’un quart de la mémoire. Cependant, avec le ray tracing désactivé, la 7900 XTX devance de deux niveaux de produits Nvidia, se classant juste en dessous de la RTX 4080 au prix similaire.

Les lacunes d’AMD en matière de ray tracing sont évidentes dans de nombreux jeux sur console qui utilisent cette technologie avec parcimonie. Des titres comme Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2 sur PS5 n’implémentent guère plus que des ombres ray tracing, tandis que leurs versions PC offrent des paramètres bien plus avancés, notamment le path tracing. Même si la PS5 Pro ne comblera peut-être pas entièrement cette lacune, elle prendra probablement en charge davantage de fonctionnalités de ray tracing ou améliorera les fréquences d’images dans les jeux utilisant cette technologie.

Une fuite datant de juillet a suggéré que RDNA 4 comporterait une technique appelée « Ray Tracing Tri Pair Optimization », qui pourrait soit doubler le nombre d’unités RT dédiées, soit permettre aux moteurs RT de traiter deux fois plus de calculs d’intersection rayon-triangle par cycle d’horloge. D’autres optimisations dans la hiérarchie des volumes de délimitation pourraient également améliorer les performances.

Malgré ces avancées, AMD a confirmé que sa prochaine génération de GPU se concentrera sur les cartes milieu de gamme et grand public abordables, laissant les prochaines RTX 5080 et 5090 de Nvidia sans concurrence dans le segment haut de gamme. Les deux gammes de GPU, ainsi que l’Arc Battlemage d’Intel, devraient être lancées début 2025.