Sony abandonne une fusion de 10 milliards de dollars dans le domaine du divertissement en Inde – The Hollywood Reporter

Plus de deux ans après avoir annoncé une fusion audacieuse de 10 milliards de dollars de ses activités de télévision et de streaming en Inde avec le géant local Zee Entertainment, le groupe Sony a annoncé lundi qu’il abandonnait officiellement l’accord.

“Après plus de deux ans de négociations, nous sommes extrêmement déçus que les conditions de clôture de la fusion n’aient pas été remplies à la date de fin”, a déclaré lundi Sony dans un communiqué depuis ses bureaux en Inde. “Bien que nous ayons engagé des discussions de bonne foi pour prolonger la date limite prévue par l’accord de coopération en matière de fusion, nous n’avons pas pu nous mettre d’accord sur une prolongation avant la date limite du 21 janvier.”

Il ajoute : « Nous restons déterminés à accroître notre présence sur ce marché dynamique et en croissance rapide et à offrir un divertissement de classe mondiale au public indien. »

Bien que Sony n’ait pas précisé lundi les conditions de la fusion qui n’ont pas été remplies, un désaccord entre les deux sociétés sur la direction de l’entité issue de la fusion est devenu public ces derniers mois. Zee a fait pression pour que son PDG Punit Goenka continue de diriger la société, mais Sony était connu pour ne pas aimer cette idée en raison d’une enquête sur la conduite de Goenka menée par le régulateur indien des marchés de capitaux. Le Securities and Exchange Board of India a allégué en juin dernier que Goenka et son père, le fondateur de Zee, Subhash Chandra, avaient abusé de leur position au sein de l’entreprise pour siphonner les fonds de l’entreprise au profit d’entreprises privées.

L’échec de l’accord constitue un revers considérable pour Sony et Zee, qui cherchaient à accroître leur taille à une époque de consolidation croissante et de perturbation numérique dans le paysage du divertissement indien en évolution rapide. Selon des informations locales, Reliance Industries, la société la plus valorisée d’Inde, et l’ancien leader du marché Disney ont signé à la fin de l’année dernière un accord non contraignant décrivant un projet de fusion de leurs actifs de divertissement indiens. Pendant ce temps, Netflix, Amazon Prime Video et d’autres acteurs majeurs continuent d’investir massivement en Inde, aujourd’hui le pays le plus peuplé du monde.

Estimé à 10 milliards de dollars, l’accord Zee-Sony aurait créé une centrale avec plus de 70 chaînes de télévision linéaires, deux services de streaming (ZEE5 et Sony LIV) et deux studios de cinéma historiques (Zee Studios et Sony Pictures Films India) avec de riches bibliothèques de contenu local.

La santé financière de Zee s’est toutefois considérablement détériorée depuis l’annonce initiale de la fusion. À la suite de l’annonce de lundi, les analystes régionaux cherchaient déjà de nouvelles perspectives sur ce que pourraient être les nouveaux objectifs d’acquisition de Sony – et si le groupe pourrait même revoir une fusion avec Zee à de meilleures conditions si Goenka était évincé – ou si Sony Pictures Networks India le faisait. il est désormais préférable de le considérer comme une cible de rachat.