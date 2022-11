Sony a vendu sa 25 millionième PS5 ce trimestre

Sony Group Corporation a publié son rapport sur les résultats pour le trimestre fiscal se terminant le 30 septembre et révèle que la société a vendu sa 25 millionième console PlayStation 5 au cours de la période. Sony rapporte 3,3 millions d’expéditions de consoles PS5 pour la période juillet-septembre et prévoit de vendre 18 millions d’unités au total pour 2022, ce qui représenterait une augmentation de 56 % par rapport aux 11,5 millions de ventes de PS5 pour 2021.

Il y avait 45,4 millions d’abonnés PlayStation Plus au deuxième trimestre de l’exercice, soit 1,9 million d’utilisateurs de moins qu’à la même période l’an dernier. Le secteur des services réseau, qui comprend les revenus publicitaires de PlayStation Plus et PlayStation Network (PSN), a totalisé 117 milliards de yens (794 millions de dollars) contre 100 milliards de yens (679 millions de dollars) il y a un an.

Les revenus totaux ont en fait augmenté pour atteindre 727 milliards de yens (4,92 milliards de dollars), alimentés par la hausse des prix des consoles PS5 à partir d’août. Malgré l’augmentation des revenus, les bénéfices ont diminué de 49 % en glissement annuel en raison de l’acquisition coûteuse de 3,6 milliards de dollars du studio de jeux Bungie et de l’augmentation des coûts de développement de jeux.

