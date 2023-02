Sony a vendu 7,1 millions de consoles PS 5 au dernier trimestre 2022, la division mobile ne se porte pas si bien

Sony a enfin résolu les problèmes d’approvisionnement de la PlayStation 5 et la preuve en est dans le pudding – ou plutôt son rapport financier pour les trois derniers mois de 2022. La société a vendu 7,1 millions de consoles PS5, une augmentation massive par rapport aux 3,9 millions qu’elle gérait un année précédente.

Cela a fait grimper le chiffre d’affaires des services de jeux et de réseau à 1 246 milliards de yens, contre 813 milliards de yens pour la même période en 2021, soit une augmentation massive de 53 %. Ce qui est encore plus révélateur, c’est que la majeure partie des ventes provenait du matériel plutôt que du contenu numérique comme le trimestre de l’année dernière (les ventes de jeux sont également en hausse).

Au total, Sony a vendu 32,1 millions de PlayStation 5 depuis son lancement (contre 25 millions au total en novembre). Son objectif est d’atteindre 37 millions d’ici la fin de son trimestre fiscal (qui se termine en mars, pas en décembre). Le nombre d’abonnés PlayStation Plus a diminué, mais le nombre d’utilisateurs actifs mensuels a légèrement augmenté.

Voici un aperçu des ventes de jeux, axé sur les meilleures performances passées et présentes. Dieu de la guerre Ragnarok pour la PS5 s’est vendu à 11 millions d’exemplaires. Remarque : regardez le nombre entre parenthèses à droite, c’est-à-dire le nombre de jours depuis la sortie lorsque le jalon de vente particulier a été atteint.

Bien sûr, Sony a d’autres divisions, la musique par exemple. Harry Styles, Beyonce et SZA ont dominé les palmarès au dernier trimestre de 2022. Sony fait aussi des films, bien que les revenus et les revenus aient baissé ce trimestre.

Les ventes de capteurs d’images ont augmenté et Sony a augmenté sa capacité de production par rapport à la même période en 2021. L’entreprise prévoit une baisse des ventes unitaires pour le prochain trimestre, qui sera “partiellement compensée par une amélioration du mix produit”, c’est-à-dire la vente de capteurs plus chers. en moyenne.

Il y avait autre chose aussi, qu’est-ce que c’était ? Bon, les téléphones ! Malheureusement, ce n’est pas une bonne nouvelle – au cours des trois derniers mois de 2022, la division Communications mobiles a encaissé 93 milliards de yens, contre 102 milliards de yens pour la même période en 2021.

Vous pouvez trouver des fichiers PDF via les liens source si vous souhaitez un examen plus approfondi, y compris les performances des autres divisions de l’entreprise (par exemple, les services financiers) et les résultats consolidés.

Source 1 (PDF) | Source 2 (PDF) | Via