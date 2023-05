Sony a un nouvel ordinateur de poche PlayStation à venir, pour le streaming

Le PlayStationVita est révolu depuis longtemps, mais Sony fait un retour à ordinateurs de poche de jeu — dans un sens. Mercredi, lors de la dernière vitrine de jeux PlayStation de Sony, la société a dévoilé un nouvel appareil surprise qui devrait arriver plus tard cette année. Il ressemble beaucoup à un écran géant fusionné avec un Contrôleur DualSense.

L’ordinateur de poche, qui devrait jouer à tous les jeux PlayStation via Wi-Fi, dispose d’un écran HD de 8 pouces et d’un contrôleur que le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a promis d’avoir toutes les fonctionnalités du DualSense qui est standard sur le Playstation 5.

Les ordinateurs de poche en streaming sont une tendance certaine maintenant, avec des appareils Android comme G Cloud de Logitech et le Bord Razer. On ne sait pas comment ou si le nouvel ordinateur de poche de Sony fonctionnera hors ligne, mais il est clairement présenté comme un deuxième écran et une option de lecture mobile pour la PS5. Pendant ce temps, le contrôleur de jeu Backbone One, qui a un partenariat PlayStation et fonctionne avec les téléphones pour jouer aux jeux PS5 sans fil via le streaming, vient d’annoncer un modèle compatible Android.

Un aperçu de l’ordinateur de poche à côté de la PS5 à titre de comparaison. Divertissement interactif de Sony

L’ordinateur de poche de jeu PS5 à deuxième écran de Sony a l’air excitant, bien que le prix ne soit pas connu. Un écran aussi grand pourrait rendre les jeux superbes et un contrôleur complet rendrait tout aussi réactif, peut-être, que de jouer sur la PS5 elle-même. Peut-être, juste peut-être, que Sony pourrait envisager un jour une nouvelle Vita aussi ?