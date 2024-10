Sony a publié (et retiré) Hotline Miami 2 sur PlayStation en Australie malgré son interdiction là-bas

[ad_1]

Sony a accidentellement publié Hotline Miami 2: Wrong Number en Australie l’année dernière, malgré l’interdiction du jeu là-bas, et tous ceux qui l’ont acheté ont été soudainement remboursés lorsque le jeu a disparu du PlayStation Store.

Comme le rapporte Appuyez sur Démarrerles joueurs australiens ont reçu un email les informant de la suppression de Hotline Miami 2 de leurs ludothèques et du PlayStation Store. Pourquoi? En premier lieu, il n’a jamais été autorisé à y être relâché.

Hotline Miami 2 est sorti en Australie malgré son interdiction là-bas.

Le gouvernement australien a refusé de classifier Hotline Miami 2 lors de sa sortie en 2015 en raison d’une « représentation visuelle de violences sexuelles implicites », l’empêchant d’être légalement vendu dans le pays.

Ce fait est cependant passé entre les mailles du filet en octobre 2023, lorsqu’une version PS5 native de Hotline Miami 2 a été lancée dans le monde entier, y compris en Australie. Il y est resté pendant une année entière, étant même ajouté au catalogue de jeux PlayStation Plus, avant qu’un problème ne soit remarqué.

« Nous avons pris conscience que le produit Hotline Miami 2: Wrong Number n’a pas reçu une note appropriée de la part du Australian Classification Board et avons donc pris des mesures pour rembourser les clients qui ont acheté le jeu », a déclaré Sony dans un e-mail adressé aux propriétaires du jeu. en Australie.

Hotline Miami était un titre indépendant préféré des fans du début des années 2010, le premier jeu étant arrivé en 2012 et la suite quelques années plus tard, en 2015. Il présentait un gameplay descendant rapide et furieux alors que les joueurs fauchaient les méchants d’une myriade de manières morbides.

Dans notre revue 8/10 du dernier, IGN a déclaré : « Hotline Miami 2: Wrong Number est un jeu implacable, rythmé et brutal où l’on tue vite, et souvent on meurt encore plus vite. »

