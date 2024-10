Sony a prévenu que 2024 serait léger, mais la PS5 propose toujours les meilleurs jeux

Ceci est la dernière chronique d’invité de Place de poussée, la voix de la communauté PlayStation, offrant une couverture passionnée et approfondie et un aperçu du monde de Sony. Son objectif est simple : vous tenir informé, engagé et participer à la conversation autour de tout ce qui concerne PlayStation.

Sony suscité le mécontentement parmi les fans de PlayStation en février de cette année lorsqu’il a déclaré lors d’un appel aux résultats il n’y aura pas de suites ni de mises à jour aux « titres de franchises majeures existantes » sur la PS5 avant mars 2025. Le détenteur de la plate-forme gardant ses feuilles de route de contenu près de sa poitrine, les commentaires ont été largement sortis de leur contexte et beaucoup pensaient que ce serait une année maigre pour la console nouvelle génération de la société.

S’il est vrai que cette année a été assez calme pour PS Studios, elle a été tout sauf légère sur le front des jeux. Au moment d’écrire ces lignes, mes trois Jeu de l’année les favoris sont Astro Bot, Final Fantasy 7 Renaissanceet Métaphore : ReFantazio et la PS5 est la seulement plateforme où vous pouvez jouer aux trois. Parmi les autres prétendants possibles aux prix figurent Colline silencieuse 2, Helldivers 2et Mythe noir : Wukong – toutes les exclusivités console.

Il semble y avoir un sentiment sur les réseaux sociaux selon lequel un jeu ne compte pas à moins qu’il ne provienne d’un studio propriétaire en propriété exclusive, mais PlayStation a fait un travail particulièrement bon en travaillant avec des partenaires pour garder son portefeuille bien rempli cette année.

Lame stellaire est un excellent exemple. Il a collaboré avec le développeur coréen Shift Up pour aider à amener le NIKKE : Déesse de la Victoire la première console du créateur sur le marché et, à mon avis, c’est un autre match en lice pour un gong de fin d’année. L’avènement des Roninun partenariat similaire avec le légendaire studio Team Ninja, a peut-être reçu un réception critique plus froide mais il est actuellement classé 17ème dans le sondage des utilisateurs du jeu de l’année en cours d’IGN, ce qui prouve qu’il a été un succès auprès des fans.

Le nombre nauséabond de remakes et de remasters n’est peut-être pas du goût de tout le monde, mais il est facile de l’oublier. Le dernier d’entre nous, partie 2 remasterisé lancé cette année et a obtenu une moyenne critique de 90 sur les agrégateurs Métacritique et Critique ouverte. Et tandis que beaucoup ont roulé des yeux aux rumeurs autour Horizon Zéro Aube Remasterisédes frais de mise à niveau de 10 $ et dialogues réenregistrés et capture de mouvement cela signifie qu’il attirera presque certainement également des critiques positives.

Tout ce que PlayStation a touché ne s’est pas transformé en or. Sa lecture complètement erronée du marché avec le jeu de tir à la première personne Concord restera dans l’histoire

Bien sûr, pas tout ce que PlayStation a touché cette année s’est transformé en or. Sa lecture complètement erronée du marché avec le jeu de tir à la première personne Concorde – une affaire compétente mais sans intérêt – restera dans l’histoire après se faire virer après deux semaines. Et pourtant, malgré tous les discours sur son initiative de service en direct qui trébuchaient, il a lancé le jeu le plus vendu de l’histoire de PS Studios avec Helldivers 2un jeu coopératif en ligne qui, malgré le lancement simultané sur PC, a devancé des mastodontes comme Spider-Man 2 de Marvel et Dieu de la guerre Ragnarok.

Cela a donc été une année colossale pour la PS5, et vous avez le sentiment que le meilleur est encore à venir. La société a largement gardé ses superproductions près de sa poitrine, mais 2025 devrait voir la sortie de Fantôme de Yotei et Death Stranding 2 : Sur la plageavec Wolverine de Marvel attendant dans les coulisses. Il s’agit des « principaux titres de franchise existants » auxquels le géant japonais faisait référence dans l’appel aux investisseurs susmentionné.

Beaucoup peuvent encore affirmer que cela a été une année lumière pour la PS5, mais le catalogue de contenu que Sony a rassemblé dresse un tableau très différent. Le plus excitant, c’est qu’il a réussi à remplir le temps pendant que ses équipes internes continuent de cuisiner. Une énorme seconde moitié de génération attend maintenant.

Sammy Barker est le rédacteur en chef de Pousser le carré. Il vit et respire le monde merveilleux de PlayStation depuis des décennies maintenant – et ses tatouages ​​le prouvent. Vous pouvez le retrouver sur @_get2sammyb.