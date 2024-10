Ancien « Jeopardy ! » et les employés de « Wheel of Fortune » ont déposé des plaintes pour discrimination, harcèlement et représailles en matière d’emploi contre Sony Pictures Entertainment après que l’entreprise basée à Culver City aurait licencié des travailleurs qui s’étaient prononcés contre des conditions de travail toxiques.

Shelley Ballance Ellis, ancienne responsable de la production des jeux télévisés, et Monique Diaz, ancienne membre du service d’autorisation et de licence de la série, ont chacune déposé une plainte auprès du département des droits civiques de Californie jeudi. Ils avaient déjà porté plainte pour pratiques déloyales de travail auprès du Conseil national des relations de travail pour des questions similaires.

Sony Pictures a nié qu’aucune de ses décisions n’était une mesure de représailles, attribuant les licenciements à une réorganisation plus large.

« Sony Pictures Entertainment prend très au sérieux toutes les allégations de discrimination », a déclaré le studio dans un communiqué. « Plus tôt cette année, notre groupe de jeux télévisés a subi une vaste réorganisation qui a abouti à la suppression de plusieurs postes pour répondre aux licenciements et à l’évolution des besoins commerciaux d’une entreprise vieille de plus de 40 ans. Ces éliminations étaient des décisions d’efficacité commerciale et non des représailles.

Ballance Ellis s’identifie dans sa plainte comme la plus haute responsable de production noire de « Jeopardy ! et « Wheel of Fortune », ainsi que chef du département des autorisations et des licences des émissions pendant 26 ans. Elle a accusé Sony de l’avoir licenciée ainsi que « toutes les personnes diverses » de son équipe parce qu’ils avaient soulevé à plusieurs reprises des inquiétudes concernant la discrimination sur le lieu de travail.

Diaz faisait partie des employés licenciés en avril. Elle allègue dans sa plainte que son emploi a pris fin après s’être plainte d’être payée nettement moins qu’un employé blanc nouvellement embauché à un poste moins élevé.

Selon le dossier, le salaire annuel du membre blanc du personnel était de 125 000 dollars, tandis que celui de Diaz gagnait 75 000 dollars. Sony aurait augmenté le salaire annuel de Diaz à 113 000 dollars à la suite de ses protestations.

« Les deux travailleurs affirment qu’eux et leurs collègues ont été licenciés parce qu’ils s’opposaient à la discrimination raciale sur le lieu de travail, à l’iniquité salariale massive dont Mme Diaz a été victime, au plafond de verre et à d’autres préjugés auxquels Mme Ballance Ellis était confrontée en tant que femme noire plus âgée », a déclaré l’ex- Les avocats des employés, Hillary Benham-Baker et Peter Romer-Friedman, ont déclaré jeudi dans un communiqué de presse.

Ballance Ellis allègue en outre dans sa plainte qu’après qu’elle, Diaz et leurs collègues aient été licenciés, Sony les a remplacés par des employés blancs pour la plupart plus jeunes.

En plus des inégalités salariales et des pratiques d’emploi discriminatoires, Ballance Ellis et Diaz affirment également qu’eux-mêmes et leurs collègues se sont opposés aux images des plantations du Sud diffusées sur « La Roue de la Fortune » ; des propos racistes tenus sur le lieu de travail et dans la salle de contrôle de « La Roue de la Fortune » à l’égard des femmes noires de l’émission ; et « Jeopardy ! » à préjugé racial. des indices, entre autres choses offensantes.

Ballance Ellis a ajouté dans son accusation de pratique déloyale de travail que ces expériences lui ont causé, ainsi qu’à ses collègues, une détresse émotionnelle et psychologique, ainsi qu’un préjudice économique.

« Les dernières années ont été une période de transition importante et de réorientation interne pour Wheel of Fortune et Jeopardy !, dirigées par une nouvelle équipe de direction profondément dévouée à favoriser une culture d’inclusion et de respect », a déclaré Sony dans son communiqué. « Nous sommes ancrés dans ces valeurs alors que nous inaugurons une nouvelle ère pour nos jeux télévisés avec ténacité et circonspection. »