Sony a fait un travail horrible en vendant la PS5 Pro, à part le prix obscène

Sony a connu l’une des semaines les plus ridicules de l’histoire du jeu vidéo, fermant Concord deux semaines après son lancement, un effondrement sans précédent pour une nouvelle sortie. Puis ils ont sorti le favori GOTY Astro Bot le jour où Concord est officiellement mort. Aujourd’hui, ils sont largement moqués pour la révélation de leur PS5 Pro et son prix exorbitant de 700 $. Sans lecteur de disque. Ni support vertical.

Bien que le prix soit à juste titre le point central de la discussion autour de la console, il faut combiner cela avec une réflexion sur la présentation du système dans son ensemble où Sony n’a vraiment pas réussi à montrer comment cela ferait une différence significative en tant que mise à niveau coûteuse de la PS5 actuelle.

Cela devrait vous dire quelque chose que la présentation a commencé à réitérer que la PS5 était déjà une console impressionnante, qui a conduit aux différences Pro qui étaient loin du bond en avant que la plupart des acheteurs potentiels espéraient voir.

Les mèmes qui sont sortis après coup concernaient le zoom sur les détails que Cerny a dû faire dans la présentation pour voir de petites différences d’arrière-plan comme la netteté des voitures en arrière-plan d’une scène de Spider-Man ou la foule lointaine dans une scène de Ratchet et Clank. L’argument de vente fondamental ici était que le mode performance et le mode fidélité se rapprochent avec de meilleurs taux de rafraîchissement sacrifiant moins de visuels, mais il y avait des réserves. Les performances n’auront pas exactement les visuels des modes de fidélité, qui étaient indiqués. Et les 60 fps étaient répertoriés comme une « cible ».

Ensuite, il y avait ce qui a été choisi comme vitrine, qui étaient tous Il y a déjà eu des jeux sortis pour la PS5, sans même un seul titre à venir présenté qui profite de l’augmentation de puissance. Il semble assez étrange de présenter The Last of Us Part 2, un remaster d’un jeu PS4 de 2020, pour montrer la puissance de votre console à 700 $. En fait, beaucoup de ces jeux avaient une version jouable sur PS4.

L’écart entre la PS4 et la PS4 Pro, la précédente mise à niveau de milieu de génération, était facilement plus important que ce que nous voyons ici avec la PS5 Pro, et à un coût inférieur également. Même en tenant compte de l’inflation, selon la façon dont vous la calculez, la PS5 Pro est soit la première, soit la deuxième console la plus chère jamais fabriquée par Sony, et certainement la première si l’on considère que son lecteur de disque et son support sont vendus séparément alors que ces éléments étaient inclus dans les consoles précédentes. Elle coûte également 250 $ de plus que la PS5 numérique actuelle.

Il n’y a tout simplement pas d’argument cohérent en faveur d’une mise à niveau. Les différences montrées dans les comparaisons étaient très mineures, et elles fonctionnaient toutes sur d’anciens jeux. Demander 700 $ pour une console alors que ces derniers étaient censés être les meilleurs exemples à mettre en valeur est plus qu’une tâche difficile. J’ai entendu le habituel « oh eh bien, c’est un produit de luxe pour ceux qui ne se soucient pas du prix quoi qu’il arrive », mais il y a des limites à cela, et le meilleur espoir de Sony ici est que l’année prochaine (ou l’année suivante) ils obtiennent plus de ventes auprès des joueurs riches qui veulent que le système ait principalement le meilleur matériel pour jouer à GTA 6. Bien que nous n’ayons aucune idée si le système pourrait atteindre 60 fps ou quelque chose de garanti avec ce jeu à ce stade, compte tenu du peu de choses qui ont été montrées ici, que ce soit des jeux à venir ou des jeux tiers.

Sony a présenté un système d’une manière qui démontre que personne n’en a réellement besoin. Et je ne sais pas combien de personnes vouloir ça. On verra.

