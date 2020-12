L’acteur de Bollywood Sonu Sood a gagné le cœur de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux pour son incroyable travail humanitaire au milieu du COVID-19[feminine pandémie.

Outre ses bonnes actions qui impliquaient de ramener les travailleurs migrants chez eux et bien plus encore, il a toujours été humble dans sa réponse, ne laissant jamais tomber ses fans.

Dans son dernier geste bienveillant, il a surpris un fan le jour de Noël en visitant leur stand de nourriture au bord de la route vendredi.

L’étoile ‘Dabangg’ Raconté ANI qu’il avait vu l’étal mis en place par Anil sur les réseaux sociaux et qu’il avait envie de goûter personnellement la nourriture à l’étal.

«Aujourd’hui, j’ai eu la chance de visiter et j’ai mangé du riz frit aux œufs et de la Mandchourie ici», a-t-il ajouté.

Anil, le propriétaire du stand a également été surpris de voir Sood en personne. Il a félicité la star pour le travail qu’il a accompli et partage « J’ai été vraiment inspiré par le travail social et le service de Sonu Sood, c’est la raison pour laquelle j’ai installé le Sonu Sood Fastfood Stall », a-t-il déclaré. ANI.

Qu’il s’agisse de fournir un tracteur aux agriculteurs ou d’aider une jeune femme à trouver un emploi dans un marché où l’emploi est difficile, Sood a gagné un nom et du respect grâce à son travail social.

Pour honorer l’acteur en reconnaissance de son travail humanitaire, les habitants d’un village de Telangana ont construit un temple pour lui rendre hommage.

Le temple aurait été construit à Dubba Tanda villahe, avec l’aide des autorités du district de Siddipet.

Il a été inauguré avec un ‘aarti’ et pendant que les femmes chantaient des chansons folkloriques.

Saluant le travail désintéressé de Sood pour le public pendant la pandémie, Giri Kondal Reddy, un membre de Zilla Parishad a déclaré à l’ANI: «Comme il a atteint la place de Dieu par ses bonnes actions, nous avons construit un temple pour Sonu Sood. Il est un dieu pour nous. »

Le sculpteur de l’idole de Sood, Madhusudhan Pal, s’est dit «ravi» d’avoir sculpté une statue de l’acteur de 47 ans.

En septembre, Sood a également reçu le prestigieux Prix spécial de l’action humanitaire ODD décerné par le Programme des Nations Unies pour le développement lors d’une cérémonie virtuelle. Tout en recevant le prix, l’acteur avait maintenu son humilité en disant qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour ses compatriotes sans aucune attente.

Suite à cela en octobre, un Twitter avait publié une image de l’acteur dans un petit temple de sa maison et avait fait une demande spéciale en taguant le Premier ministre Narendra Modi lui demandant de décerner la plus haute distinction civile du pays à Sonu. Le fan a écrit: «Premier ministre respecté, c’est notre souhait en tant qu’Indiens que – au milieu de la crise COVID, Sonu Sood a étendu son soutien aux pauvres, aux migrants, aux étudiants et à toute personne dans le besoin – pour le véritable héros du pays, nous vous demander de l’honorer avec le prix Bharat Ratna. «

Cependant, ce n’était pas la première fois qu’une statue de l’acteur surgissait en son honneur. Plus tôt en octobre, une statue grandeur nature de l’acteur a été érigée au Keshtopur Prafulla Kanan Durga Puja à Calcutta.